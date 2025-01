Francesco sulle deportazioni di Trump: "Sarebbe una disgrazia, farebbe pagare il conto ai poveri"

globalist Modifica articolo

19 Gennaio 2025 - 22.46

“Il braccio sta bene, si muove meglio”. Così Papa Francesco esordisce a Che tempo che fa, sul canale Nove, ha risposto subito alla domanda di Fabio Fazio sul suo stato di salute dopo la caduta a Casa Santa Marta che gli ha procurato una contusione al braccio destro. L’ennesima intervista da Fazio è l’occasione per presentare l’ultima autobiografia del Pontefice, Spera (edita da Mondadori) ma soprattutto di riflettere sull’attualità. Non senza qualche spunto di polemica politica.

Sul tema delle migrazioni “ci sono alcuni problemi”, ma una certezza: “l’Italia ora ha un’età media di 46 anni, non fa figli. Fate entrare i migranti”, è l’invocazione del Santo Padre. “In Albania l’età media è di 23 anni. – ha poi spiegato – Se non fai figli fai entrare i migranti, è una cosa che va risolta. Soprattutto al Sud”.

Tra poche ore, lunedì 20 gennaio, sarà il giorno dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Il presidente eletto degli Stati Uniti ha vinto le elezioni anche promettendo “rimpatri di massa” per gli immigrati irregolari e una pugno duro sull’immigrazione. “No, non ci siamo sentiti”, chiarisce Bergoglio aggiungendo però che se davvero Trump realizzasse i suoi propositi nelle politiche migratorie questo “sarebbe una disgrazia”, perché “farebbe pagare il conto ai poveri disgraziati. Non si risolvono così le cose…”.

Un pensiero anche per il Medio Oriente, che oggi ha festeggiato il primo giorno di tregua a Gaza dal 7 ottobre del 2023. “Due Stati è l’unica soluzione. La disponibilità alcuni l’hanno, altri no e dobbiamo convincere con quella retorica mite. La pace è superiore alla guerra sempre, sempre”, ha sottolineato Francesco.