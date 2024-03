Accadde oggi: 3 marzo, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

3 Marzo 2024 - 01.40

ATF

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

1431 – Elezione di Papa Eugenio IV

1426 – La Repubblica di Venezia dichiara guerra a Milano

1517 – Avvistamento della prima città Maya di Tulum, da parte dei Conquistadores, sulle coste dell’attuale Yucatan

1585 – Inaugurazione a Vicenza del Teatro Olimpico progettato da Andrea Palladio

1791 – Fondazione della Zecca degli Stati Uniti

1820 – Il Congresso degli Stati Uniti approva il Compromesso del Missouri

1845 – La Florida viene ammessa come 27º stato degli USA

1849 – Il Territorio del Minnesota viene organizzato come divisione politica degli Stati Uniti

1857 – Francia e Regno Unito dichiarano guerra alla Cina

1863 – Il Territorio dell’Idaho viene organizzato come divisione politica degli Stati Uniti

1878 – La Bulgaria ottiene l’indipendenza dall’Impero ottomano

1891 – Papa Leone XIII pubblica l’enciclica In Ipso, sulla opportunità della convocazione annuale di congressi dei vescovi

1904 – Il Kaiser Guglielmo II di Germania diventa la prima persona a effettuare una registrazione sonora di un documento politico, usando il cilindro di Thomas Edison

1905 – Lo Zar Nicola II di Russia accetta la creazione di un’assemblea eletta (la Duma)

1910 – Fondazione Rockefeller: John Davison Rockefeller annuncia il suo ritiro dagli affari per potersi dedicare pienamente alle sue attività filantropiche

1915 – Viene fondata la NACA, precorritrice della NASA

1918 – Germania, Austria e Russia firmano il Trattato di Brest-Litovsk, che pone fine al coinvolgimento russo nella Prima guerra mondiale, e porta all’indipendenza di Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia

1924 – La Grande Assemblea Nazionale della costituita Repubblica di Turchia dichiara decaduto l’istituto califfale ed esilia l’ultimo califfo, Abdul Megid II

1931 – Gli Stati Uniti adottano The Star-Spangled Banner come inno nazionale

1933 – Viene inaugurato il Memoriale Nazionale del Monte Rushmore

1939 – A Bombay, Mohandas Gandhi incomincia a digiunare per protesta contro il governo autocratico dell’India

1944 – A Balvano si consuma la “Sciagura del treno 8017”, la più grave sciagura ferroviaria italiana con oltre 500 morti

1945 – Seconda guerra mondiale: centinaia di persone muoiono a L’Aia, dopo che la Royal Air Force bombarda per errore un’area civile della città

Seconda guerra mondiale: si conclude la Battaglia di Manila con la vittoria delle truppe degli Alleati

Seconda guerra mondiale: la precedentemente collaborazionista Finlandia dichiara guerra alle Potenze dell’Asse

1953 – Nasce Arthur Antunes Coimbra meglio noto come Zico

1955 – Elvis Presley appare in televisione per la prima volta

1958 – Nuri al-Sa’id diventa Primo ministro dell’Iraq per la quattordicesima volta

1961 – Hasan II diventa Re del Marocco

1964 – Felice Ippolito viene arrestato per presunte irregolarità gestionali nel CNEN

1969 – In un tribunale di Los Angeles, Sirhan Sirhan ammette di aver ucciso il candidato alla presidenza Robert F. Kennedy

Programma Apollo: la NASA lancia l’Apollo 9 per sperimentare il Modulo Lunare Apollo

Nasce la United States Navy Fighter Weapons School, comunemente conosciuta come Top Gun, presso la base navale di Miramar.

1970 – Viene istituita per decreto-legge la Provincia di Isernia per scorporo della preesistente Provincia di Campobasso.

1971 – Inizio della Guerra Indo-Pakistana del 1971 e ingresso ufficiale dell’india nella Guerra di liberazione del Bangladesh in aiuto di Mukti Bahini

1972 – La NASA lancia la sonda spaziale Pioneer 10

1974 – Funzionari cattolici e luterani raggiungono un accordo per un’eventuale riconciliazione in una comunione, segnando il primo accordo tra le due chiese dai tempi della Riforma

1991 – Un video amatoriale mostra il pestaggio di Rodney King da parte di agenti della polizia di Los Angeles

1995 – In Somalia, finisce la missione di peacekeeping delle Nazioni Unite

1999 – Bertrand Piccard e Brian Jones incominciano il loro tentativo riuscito di circumnavigare il globo senza scalo a bordo di una mongolfiera

2002 – I cittadini svizzeri votano a favore dell’ingresso del loro paese nell’ONU

2007 – In Italia, attorno alle ore 00:30, si verifica un’eclisse lunare totale.

2017 – Nintendo Switch, la console di Nintendo, esce per il pubblico.

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Bulgaria – ricorrenza della fine del dominio Ottomano nel 1878

Giappone – Hinamatsuri tradizionale festa per le ragazze.

Santi di oggi

Sant’Anselmo di Nonantola, abate

Sant’Artelaide di Benevento, vergine

San Caluppano, eremita in Alvernia

Santa Camilla, vergine

Santa Katharine Mary Drexel, fondatrice delle suore del SS. Sacramento

Santi Cleonico ed Eutropio, martiri

Santa Cunegonda, imperatrice, moglie di Enrico II

Santi Emeterio e Cheledonio, martiri in Spagna

Santi Marino di Cesarea e Asterio, martiri

Santa Non, madre di san Davide di Menevia

Santi Nove fratelli Chercheulidze, martiri (Chiese Orientali)

Santa Piamun, vergine in Egitto

Santa Teresa Eustochio Verzeri, fondatrice della congregazione delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù

San Tiziano di Brescia, vescovo

San Vinvaleo di Landévennec (Gwenole), abate

Beato Benedetto Sinigardi da Arezzo, francescano

Beato Federico di Hallum

Beato Giacomino de’ Canepacci, carmelitano

Beato Innocenzo da Berzo, sacerdote

Beato Liberato Weiss, martire

Beato Michele Pio Fasoli, martire

Beato Pierre-René Rogue, sacerdote vincenziano, martire

Beato Pietro Geremia, domenicano

Beato Samuele Marzorati, martire

Nati oggi 3 marzo

Alexander Graham Bell (1847) – Inventore e scienziato scozzese

Jessica Biel (1982) – Attrice statunitense

Bruno Bozzetto (1938) – Fumettista italiano

Georg Cantor (1845) – Matematico tedesco

Tomas Milian (1933) – Attore cubano, naturalizzato italiano

Vasili Mitrokhin (1922) – Militare russo

Charles Ponzi (1882) – Noto truffatore italiano

Tiziano Sclavi (1953) – Fumettista e scrittore italiano, padre di Dylan Dog

Morti oggi 3 marzo

Osvaldo Cavandoli (2007) – Disegnatore, animatore e regista italiano

Giuseppe Di Stefano (2008) – Tenore italiano

Georges Perec (1982) – Scrittore francese