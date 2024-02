Accadde oggi: 27 febbraio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

27 Febbraio 2024 - 01.55

Eventi storici

380 – Editto di Tessalonica, con cui l’imperatore d’Oriente Teodosio I e i colleghi d’Occidente Graziano e Valentiniano II dichiarano la religione cristiana l’unico culto ammesso all’interno dell’Impero Romano.

425 – Fondazione dell’Università di Costantinopoli da parte dell’imperatore Teodosio II e di sua moglie Elia Eudocia

1511 – Friuli, Rivolta del Crudele giovedì grasso (Crudel Joibe Grasse in friulano);

1593 – Giordano Bruno è incarcerato nel palazzo del Sant’Uffizio a Roma;

1594 – Enrico IV di Francia viene incoronato a Notre-Dame;

1700 – Viene scoperta l’isola Nuova Britannia;

1821 – A Parigi, il ministro Corbière emana le Ordinanze, che parificano le scuole ecclesiastiche ed introducono un potere di sorveglianza dei vescovi per quel che concerne la religione;

1844 – La Repubblica Dominicana riconquista la libertà dopo la dominazione haitiana;

1870 – La bandiera del Giappone viene usata per la prima volta su alcune navi mercantili;

1898 – Giorgio I di Grecia scampa ad un attentato;

1900 – Viene fondato il Partito Laburista;

1917 – Rivoluzione di febbraio: i bolscevichi occupano la residenza zarista a San Pietroburgo;

1933 – Incendio del Reichstag: L’edificio del parlamento tedesco a Berlino, il Reichstag, viene incendiato;

1940 – Viene scoperto il carbonio-14, un isotopo radioattivo del carbonio;

1951 – Viene ratificato il 21esimo emendamento della costituzione degli Stati Uniti d’America che limita a due i mandati presidenziali per un singolo soggetto;

1976 – Il Sahara Occidentale dichiara l’indipendenza;

1990 – Lettonia: viene ripristinata la bandiera lettone in uso prima dell’annessione all’URSS;

1991 – Guerra del Golfo: il presidente statunitense George H. W. Bush annuncia che il Kuwait è stato liberato;

1994 – Si chiudono a Lillehammer, in Norvegia, i XVII Giochi olimpici invernali;

1996 – Fanno il loro debutto in Giappone i Pokémon, grazie ai videogiochi Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu sviluppati da Nintendo;

2001 – Nascita della ben nota star del web Lusrizia;

2010 – Il Cile è colpito da un terremoto di magnitudo 8.8 Mw che uccide oltre 500 persone;

2015 – Viene assassinato il politico russo Boris Nemtsov.

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Repubblica Dominicana – Festa nazionale

Santi di oggi

Sant’Alnoto da Stowe, eremita e martire

Sant’Anna Line, martire

San Baldomero di Lione, suddiacono

Santi Basilio e Procopio, monaci

San Besas, martire

Sant’Euno di Alessandria (Cronione), martire

San Gabriele dell’Addolorata, religioso

San George Herbert, poeta e prete (Chiesa anglicana)

San Giovanni di Gorze, abate

San Giuliano di Alessandria, martire

San Gregorio di Narek, dottore della Chiesa armena

San Luca di Messina, abate

Sant’Onorina di Graville, martire

San Procopio il Decapolita, confessore (Chiesa ortodossa)

Beato Emanuele di Cremona, vescovo

Beata Francinaina Cirer Carbonell (Francesca Anna della Vergine Addolorata), fondatrice delle Suore di carità di San Vincenzo de’ Paoli

Beato Giacomo de Valois, mercedario

Beato Guglielmo Richardson, sacerdote e martire

Beato Marco Barkworth, sacerdote benedettino, martire

Beata Maria Josefa Karolina Brader (Maria Carità dello Spirito Santo), fondatrice delle Suore francescane di Maria Immacolata

Beata Maria di Gesù Deluil-Martiny, fondatrice delle Figlie del Cuore di Gesù

Beato Ruggero Filcock, sacerdote gesuita, martire

Nati oggi 27 febbraio

Simone Di Pasquale (1978) – Ballerino italiano

Mal (1943) – Cantante britannico naturalizzato italiano

Dayane Mello (1989) – Modella brasiliana

Paul Ricoeur (1913) – Filosofo francese

Ariel Sharon (1928) – Leader politico israeliano

Joaquìn Sorolla (1863) – Pittore spagnolo

John Steinbeck (1902) – Scrittore statunitense, Premio Nobel

Rudolf Steiner (1861) – Pedagogista austriaco

Elizabeth Taylor (1932) – Attrice inglese

Morti oggi 27 febbraio

Bernie Cornfeld (1995) – Uomo d’affari e noto truffatore

Konrad Lorenz (1989) – Etologo e filosofo austriaco

Leonard Nimoy (2015) – Attore statunitense

Adriano Olivetti (1960) – Imprenditore italiano

Ivan Pavlov (1936) – Medico fisiologo russo