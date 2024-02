Accadde oggi: 26 febbraio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

26 Febbraio 2024 - 02.18

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

364 – I generali dell’esercito romano acclamano imperatore Valentiniano I;

1154 – A Palermo muore Ruggero II di Sicilia primo Re di Sicilia e fondatore del Regno;

1266 – Battaglia di Benevento: le forze francesi di Carlo I d’Angiò sopraffanno una forza combinata tedesco-siciliana;

1561 – Viene fondata la città di Santa Cruz de la Sierra in Bolivia;

1606 – Scoperta l’Australia ad opera del navigatore olandese Willem Janszoon

1658 – Con la firma del Trattato di Roskilde la Danimarca-Norvegia cede ampi territori alla Svezia;

1794 – Il Primo palazzo di Christiansborg a Copenaghen viene distrutto da un incendio;

1815 – Napoleone fugge dall’isola d’Elba;

1909 – Il Kinemacolor, il primo processo riuscito di film a colori, proietta a Londra A Visit to the Seaside, il primo film a colori proiettato in pubblico;

1922 – Inizia il governo di Luigi Facta, l’ultimo prima dell’avvento del Fascismo in Italia;

1935 – Viene costituita la Luftwaffe

1947 – In Jugoslavia il generale tedesco Alexander Löhr viene condannato a morte per crimini di guerra nei confronti di civili jugoslavi e fucilato

1956 – Termina il XX Congresso del PCUS, in cui Nikita Krusciov inizia la “destalinizzazione” dell’Unione Sovietica;

1982 – Iniziano le trasmissioni di Radio Italia la prima radio privata caratterizzata da una programmazione di sola musica italiana;

1991 – Guerra del golfo: Su Radio Baghdad, il leader iracheno Saddam Hussein annuncia il ritiro delle truppe irachene dal Kuwait;

Tim Berners-Lee rilascia WorldWideWeb, il primo browser ed editor web WYSIWYG;

1993 – Un’autobomba esplode sotto la torre settentrionale del World Trade Center di New York causando la morte di 6 persone e il ferimento di diverse centinaia;

1999 – Viene lanciato il Pentium III;

2001 – I 15 stati dell’Unione europea firmano il Trattato di Nizza;

2006 – Giornata di chiusura dei XX Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino.

Santi di oggi

Sant’Agricola di Nevers, vescovo

Sant’Alessandro di Alessandria, patriarca

Sant’Andrea di Firenze, vescovo

San Dionigi di Augusta, vescovo

San Faustiniano, vescovo di Bologna

Sant’Ilario di Magonza, vescovo

San Nestore di Magydos, vescovo

Santa Paula Montal Fornés (Paola di San Giuseppe di Calasanzio), fondatrice delle Religiose delle scuole pie

San Porfirio di Gaza, vescovo

Santo Stefano Nemanja, re serbo (Chiesa ortodossa)

San Vittore eremita

Beato Robert Drury, martire

Beata Tomasa Ortiz Real (Pietà della Croce), fondatrice Suore salesiane del Sacro Cuore di Gesù

Nati oggi 26 febbraio

Buffalo Bill (1846) – Cacciatore statunitense, impresario circense

Johnny Cash (1932) – Cantante country statunitense

Honoré Daumier (1808) – Artista caricaturista francese

Tayyip Erdogan (1954) – Politico turco

Claude-Adrien Helvétius (1715) – Filosofo e scrittore francese

Victor Hugo (1802) – Scrittore francese

Kazimir Malevich (1878) – Pittore russo

Emanuele Severino (1929) – Filosofo italiano

Levi Strauss (1829) – Imprenditore tedesco-statunitense, fondatore del brand d’abbigliamento

Morti oggi 26 febbraio

Joseph De Maistre (1821) – Filosofo, politico, diplomatico, scrittore e giurista italiano

Jef Raskin (2005) – Informatico statunitense, inventore del Macintosh