Accadde oggi: 25 febbraio, almanacco del giorno

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

138 – L’Imperatore romano Adriano adotta Antonino Pio, rendendolo suo successore

1695 – Terremoto di Santa Costanza: l’evento provoca vittime e danni ad Asolo e nei paesi limitrofi

1798 – Roma: una folla di popolani trasteverini e monticiani insorge contro la neonata Repubblica Romana, ma la sommossa viene sedata dalle armate francesi

1803 – Ratisbona: ultima Dieta imperiale e Reichsdeputationshauptschluss.

1856 – Inizia il Congresso di Parigi al fine di ristabilire la pace dopo la Guerra di Crimea

1912 – Alla morte del padre, Maria Adelaide di Lussemburgo, diviene Granduchessa del Lussemburgo

1919 – Lo stato dell’Oregon applica una tassa sulla benzina di un centesimo al gallone, divenendo il primo stato degli Stati Uniti a tassare la benzina

1922 – Nella prigione di St. Pierre a Versailles viene ghigliottinato Henri Désiré Landru seduttore ed omicida di dieci donne, ingannate con la promessa di matrimonio

1948 – In Cecoslovacchia il Partito Comunista prende il potere, terminando così la Terza Repubblica

1951 – Si svolgono i primi Giochi Panamericani, a Buenos Aires, Argentina

1952 – Si chiudono ad Oslo, in Norvegia, i VI Giochi olimpici invernali

1964 – Muhammad Ali diventa campione mondiale dei pesi massimi a soli 22 anni, sconfiggendo a Miami Sonny Liston per abbandono alla settima ripresa

1980 – Nel Suriname avviene un colpo di Stato militare comandato da Dési Bouterse

1986 – Nelle Filippine il presidente Ferdinand Marcos fugge dal paese dopo più di 20 anni al potere

1991 – Guerra del Golfo: un missile Scud iracheno colpisce una caserma statunitense a Dhahran, Arabia Saudita, uccidendo 28 marine

Vengono aboliti i Patti di Varsavia

1995 – Massimo Moratti acquista il Football Club Internazionale Milano

2008 – A Gravina in Puglia vengono trovati in una cisterna di una casa abbandonata nel centro storico, i corpi mummificati di Francesco e Salvatore Pappalardi, scomparsi il 5 giugno 2006 e probabilmente morti di fame e di freddo

2008 – 315 persone muoiono in una valanga nel nord est dell’Afghanistan

2018 – Si chiudono a Pyeongchang, in Corea del Sud, i XXIII Giochi olimpici invernali.

Feste e ricorrenze

Internazionali:

Cammelli – Giornata sensibilizzazione molestie ai cammelli

Nazionali:

Kuwait – Festa nazionale

Paesi Bassi – Februaristaking sciopero contro l’occupazione nazista, 1941

Santi di oggi

Sant’Adelelmo di Engelberg, abate

Santa Aldetrude di Maubeuge, badessa

San Callisto Caravario, sacerdote salesiano, martire

San Cesario di Nazianzo, confessore

Santa Costantina, martire

Sant’Eustasio di Aosta, vescovo

San Gerlando di Agrigento, vescovo

San Lorenzo Bai Xiaoman, martire

San Luigi Versiglia, vescovo e martire

San Nestore di Magydos, vescovo e martire

San Tarasio di Costantinopoli, patriarca (Chiesa ortodossa)

San Turibio Romo Gonzalez, sacerdote e martire

Santa Valpurga di Heidenheim, badessa

Beato Avertano di Lucca

Beata Cecilia, domenicana

Beato Ciriaco María Sancha y Hervás, cardinale

Beato Didaco Yuki Ryosets, gesuita e martire

Beato Domenico Lentini, presbitero

Beata Maria Adeodata Pisani, badessa

Beata Maria Ludovica De Angelis, religiosa

Beato Roberto d’Arbrissel, sacerdote

Beato Sebastiano dell’Apparizione, francescano

Nati oggi 25 febbraio

José Maria Aznar (1953) – Politico spagnolo

Anthony Burgess (1917) – Scrittore inglese

Aldo Busi (1948) – Scrittore italiano

Enrico Caruso (1873) – Tenore italiano

Benedetto Croce (1866) – Filosofo, storico, scrittore e politico italiano

Gianluigi Donnarumma (1999) – Calciatore italiano

Carlo Goldoni (1707) – Commediografo italiano

George Harrison (1943) – Cantante e musicista inglese, membro dei Beatles

Francesca Michielin (1995) – Cantante italiana

Paolo Mieli (1949) – Giornalista italiano

Flavia Pennetta (1982) – Tennista italiana

Auguste Renoir (1841) – Pittore francese

Bobby Riggs (1918) – Tennista statunitense

Teo Teocoli (1945) – Attore e comico italiano

Morti oggi 25 febbraio

Alberto Sordi (2003) – Attore e comico italiano

Tennessee Williams (1983) – Scrittore e drammaturgo statunitense

Christopher Wren (1723) – Architetto inglese