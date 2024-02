Accadde oggi: 22 febbraio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

22 Febbraio 2024 - 01.51

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

705 – Abdicazione dell’imperatrice cinese Wu Zetian.

1281 – Elezione di Papa Martino IV.

1288 – Consacrazione di Papa Niccolò IV.

1371 – Roberto II diventa Re di Scozia, dando inizio alla dinastia Stuart, che otterrà la corona inglese con Giacomo I nel XVII secolo.

1495 – Re Carlo VIII di Francia entra a Napoli reclamandone il dominio.

1503 – Battaglia di Ruvo (battaglia tra spagnoli e francesi avvenuta presso Ruvo di Puglia)

1722 – Al King’s Theatre di Londra debutta il Griselda, opera seria di Giovanni Bononcini su libretto di Paolo Antonio Rolli.

1847 – Guerra messicano-statunitense: nella Battaglia di Buena Vista 5.000 soldati statunitensi sconfiggono 15.000 messicani.

1848 – In Francia scoppia la rivoluzione contro re Luigi Filippo che darà vita alla Seconda Repubblica francese.

1862 – Jefferson Davis e Alexander Stephens si insediano ufficialmente quali presidente e vicepresidente degli Stati Confederati d’America.

1931 – A Castellammare di Stabia viene varata la Amerigo Vespucci, tuttora in servizio, ed utilizzata per l’addestramento degli allievi dell’Accademia Navale di Livorno.

1943 – I membri della Rosa Bianca vengono “processati” e giustiziati dal Volksgerichtshof.

1979 – L’isola di Saint Lucia ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1980 – La Nazionale statunitense di hockey su ghiaccio sconfigge a sorpresa la squadra dell’Unione Sovietica alle Olimpiadi invernali di Lake Placid, nell’incontro noto come Miracolo sul ghiaccio.

1994 – Aldrich Ames e sua moglie vengono accusati dal Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti di aver spiato per l’Unione Sovietica.

1997 – A Roslin (Scozia) scienziati annunciano il successo della prima clonazione di un mammifero da cellule di un individuo adulto, la Pecora Dolly.

2002 – Viene ucciso da militari governativi Jonas Malheiro Savimbi leader dell’UNITA.

2017 – La NASA comunica la scoperta di un sistema solare simile al nostro distante circa 39 anni luce.

2018 – Slovacchia: La ‘Ndrangheta uccide il giornalista slovacco Ján Kuciak e la sua compagna. Kuciak aveva sostenuto nel suo ultimo scritto, pubblicato postumo, l’esistenza di rapporti tra la ‘Ndrangheta calabrese e alcuni membri del Governo Fico. Pochi giorni dopo il Governo Fico III sarà costretto alle dimissioni.

Feste e ricorrenze

Internazionali:

World Thinking Day, festa mondiale dello scautismo e del guidismo, nel giorno della nascita del fondatore Robert Baden-Powell e di Olave Baden-Powell, Capo Guida del Mondo Scout

Santi di oggi

Cattedra di San Pietro apostolo

Sant’Avilio di Alessandria, patriarca

Santa Margherita da Cortona, religiosa

San Massimiano di Ravenna, arcivescovo

Santi Nove fratelli di Kola, martiri georgiani (Chiese di rito orientale)

San Papia di Ierapoli, vescovo

San Pascasio di Vienne, vescovo

Beato Diego Carvalho, gesuita, martire

Beata Isabella di Francia, principessa

Beato Maometto Abdalla, mercedario

Beata Émilie d’Oultremont (Maria di Gesù), fondatrice della Società di Maria Riparatrice

Nati oggi 22 febbraio

Drew Barrymore (1975) – Attrice e regista statunitense

Aldo Bozzi (1909) – Politico italiano

Frydeyk Chopin (1810) – Compositore polacco

Renato Dulbecco (1914) – Scienziato italiano

Mr. Forest (1961) – Comico e presentatore televisivo italiano

Heinrich Rudolf Hertz (1857) – Fisico tedesco

Ted Kennedy (1932) – Politico statunitense

Niki Lauda (1949) – Imprenditore ed ex pilota di Formula 1 austriaco

Enrico Piaggio (1905) – Imprenditore italiano

Jules Renard (1864) – Scrittore francese

Larissa Riquelme (1985) – Modella paraguayana

George Washington (1732) – 1° Presidente degli Stati Uniti d’America

Arthur Schopenhauer (1788) – Filosofo tedesco

Paolo Salvati (1939) – Pittore ed artista italiano

Morti oggi 22 febbraio

Luigi Giussani (2005) – Sacerdote e teologo italiano, fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione

Oskar Kokoschka (1980) – Pittore austriaco

Antonio Machado (1939) – Poeta spagnolo

Amerigo Vespucci (1512) – Navigatore, esploratore e cartografo italiano

Andy Warhol (1987) – Artista statunitense