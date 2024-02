Accadde oggi: 20 febbraio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

20 Febbraio 2024 - 02.20

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

1472 – Le Orcadi e le Shetlands vengono annesse al Regno di Scozia

1547 – Edoardo VI di Inghilterra viene incoronato Re di Inghilterra nell’Abbazia di Westminster

1724 – La prima del Giulio Cesare, un’opera in italiano di George Frideric Handel, si svolge a Londra

1751 – Papa Benedetto XIV pubblica l’enciclica Elapso Proxime Anno, sull’estrazione del reo dai luoghi di immunità

1790 – In Austria l’imperatore Leopoldo II, già Granduca di Toscana, succede al fratello Giuseppe II

1792 – Il Postal Service Act, che fonda il Dipartimento dell’Ufficio Postale degli Stati Uniti, viene firmato dal presidente George Washington

1798 – Papa Pio VI è costretto ad abbandonare Roma, occupata dalle truppe francesi

1810 – Andreas Hofer, patriota tirolese, viene fucilato dai francesi a Mantova

1816 – Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini viene rappresentato per la prima volta al Teatro di Torre Argentina, a Roma

1830 – Antonio Rosmini, sacerdote e filosofo, fonda l’Istituto della Carità al Sacro Monte di Domodossola.

1835 – Concepción (Cile) viene distrutta da un terremoto

1844 – Nel Teatro Civico di Cagliari viene eseguito per la prima volta S’hymnu sardu nationale, il primo inno nazionale composto da Giovanni Gonella su parole di Vittorio Angius, che ha preceduto quello di Mameli, quando l’Italia era ancora Regno di Sardegna

1864 – Guerra di secessione americana: I soldati dell’Unione marciarono da Jacksonville nell’entroterra

1872 – Viene inaugurato a New York il Metropolitan Museum of Art

1878 – Roma: Il cardinale Vincenzo Gioacchino Pecci viene eletto papa con il nome di Leone XIII

1901 – La legislatura del Territorio delle Hawaii si riunisce per la prima volta

1909 – Filippo Tommaso Marinetti pubblica su Le Figaro il Manifesto del futurismo

1913 – Iniziano i lavori di fondazione della città di Canberra (Australia)

1935 – La signora Karoline Mikkelsen (1906-1990 circa), moglie del capitano di vascello norvegese Klarius Mikkelsen, fu la prima donna a mettere piede in Antartide

1942 – Il tenente Edward O’Hare diventa il primo asso dell’aviazione statunitense della seconda guerra mondiale

1943 – I dirigenti degli studi cinematografici statunitensi accettano di permettere all’Ufficio dell’informazione di guerra di censurare i film.

Il Vulcano Parícutin inizia a formarsi a Paricutín, in Messico

1944 – Seconda guerra mondiale: Gli statunitensi iniziano una settimana di bombardamenti delle fabbriche di velivoli tedesche.

Seconda guerra mondiale: Gli Stati Uniti catturano l’Isola di Eniwetok

1952 – La Grecia aderisce alla NATO

1958 – Viene promulgata la Legge Merlin, che abolisce le case di tolleranza in Italia

1962 – Programma Mercury: A bordo della Friendship 7, John Glenn orbita attorno alla Terra per tre volte in 4 ore e 55 minuti

1965 – La Ranger 8 si schianta sulla Luna al termine di una missione volta a fotografare possibili punti di atterraggio per gli astronauti del Programma Apollo

1976 – Si scioglie la Southeast Asia Treaty Organization

1986 – L’Unione Sovietica lancia il primo modulo della stazione spaziale Mir

1991 – Protesta anticomunista a Tirana, alle 14:05 viene abbattuta la statua di Enver Hoxha

1996 – L’astrofilo giapponese Yukio Sakurai scopre una stella variabile nella costellazione del Sagittario, nota come Oggetto di Sakurai.

2003 – Incendio del nightclub The Station durante un concerto del gruppo musicale statunitense Great White; 100 morti

Feste e ricorrenze

Internazionali:

Giornata mondiale della Giustizia Sociale

Santi di oggi

Sant’Eleuterio di Costantinopoli, vescovo e martire

Sant’Eleuterio di Tournai, vescovo e martire

Sant’Eucherio di Lione, vescovo

San Leone II il Taumaturgo, vescovo di Catania

San Serapione martire

San Tirannione, vescovo e martire

Sant’Ulrico di Haselbury, eremita

San Zenobio, sacerdote e martire

Beata Amata d’Assisi (de Corano)

Beati Cinque martiri di Tiro

Santi Giacinta Marto e Francisco Marto, veggenti di Fátima

Beata Stanisława Rodzińska (Maria Giulia), religiosa

Beato Pietro da Treja, religioso

Nati oggi 20 febbraio

Robert Altman (1925) – Regista statunitense

Vittorio Bachelet (1926) – Giurista e politico italiano

Georges Bernanos (1888) – Scrittore francese

Ludwig Boltzmann (1844) – Fisico austriaco

Gordon Brown (1951) – Politico inglese, ex Primo Ministro

Kurt Cobain (1967) – Cantante e musicista statunitense

Riccardo Cocciante (1946) – Cantante, cantautore, compositore e musicista italiano

Cindy Crawford (1966) – Modella statunitense

Johnny Dorelli (1937) – Cantante, attore e presentatore televisivo italiano

Il Futurismo (1909) – Movimento culturale

Ciro Immobile (1990) – Calciatore italiano

Sinisa Mihajlovic (1966) – Allenatore ed ex calciatore serbo

Rihanna (1988) – Cantante barbadiana

Giovanni Storti (1957) – Attore, cabarettista e comico italiano

Morti oggi 20 febbraio

Frederick Douglass (1895) – Politico, scrittore, editore, oratore e riformatore statunitense

Renato Dulbecco (2012) – Scienziato italiano

Ferruccio Lamborghini (1993) – Imprenditore italiano

Brigitte Reimann (1973) – Scrittrice tedesca