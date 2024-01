Accadde oggi: 27 gennaio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

98 – Marco Ulpio Traiano diviene Imperatore romano

1077 – Enrico IV si umilia a Canossa chiedendo la revoca della scomunica al papa Gregorio VII

1186 – Costanza d’Altavilla sposa a Milano Enrico VI di Svevia figlio dell’imperatore Federico Barbarossa

1302 – La città di Firenze condanna Dante

1512 – Vengono promulgate le Leggi di Burgos per regolamentare il trattamento dei popoli nativi del Nuovo Mondo.

1606 – Complotto della polvere da sparo: Inizia il processo di Guy Fawkes e degli altri cospiratori, terminerà il 31 gennaio con la loro esecuzione

1811 – Il chimico italiano Amedeo Avogadro formula l’omonima legge

1820 – Il capitano della Royal Navy britannica Edward Bransfield avvista per la prima volta il continente antartico.

1861 – Italia: si svolgono le prime elezioni politiche generali dopo la raggiunta unità del Paese. È la 9ª legislatura considerando anche quelle del Regno di Sardegna

1880 – Thomas Edison presenta la richiesta di brevetto per la lampadina ad incandescenza

1887 – Vengono gettate le basi per la realizzazione della Bobina di Tesla, ultimata nel 1891

1888 – A Washington viene fondata la National Geographic Society

1893 – Nikola Tesla trasmette per la prima volta energia elettromagnetica senza utilizzare fili e formulò le sue ‘Teorie sui Campi’

1897 – Avviene la scoperta dell’elettrone, a opera del fisico britannico Joseph John Thomson

1900 – Rivolta dei Boxer: i diplomatici stranieri a Pechino chiedono che i ribelli Boxer vengano disciplinati

1901 – Muore a Milano Giuseppe Verdi

1909 – Viene costituito l’MI6, il servizio d’intelligence britannico.

1915 – I Marines degli Stati Uniti occupano Haiti

1924 – Il Trattato di Roma assegna Fiume all’Italia

Viene pubblicato, su Il taccuino di Sherlock Holmes uno dei più famosi episodi di Sherlock Holmes, ossia L’avventura del vampiro del Sussex

1930 – Il fisico statunitense Ernest Lawrence progetta il primo acceleratore di particelle atomiche, il ciclotrone

1932 – Il simbolo del “cavallino rampante”, appartenente all’aviatore Francesco Baracca e ceduto, nel 1923, come portafortuna al pilota automobilistico Enzo Ferrari, viene utilizzato per la prima volta dal futuro fondatore della Ferrari SpA.

1938 – I chimici tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassmann ottengono la prima fissione nucleare

1939 – Enrico Fermi inizia la progettazione, con il supporto del fisico teorico Leo Szilard della prima pila atomica

Il Lockheed P-38 Lightning volò per la prima volta

1941 – Junio Valerio Borghese assume il comando della Xª Flottiglia MAS

1942 – Vittoriosa offensiva italiana in Cirenaica Indice per periodico

1943 – Seconda guerra mondiale: 50 bombardieri eseguono la prima incursione aerea completamente statunitense contro la Germania (l’obiettivo era Wilhelmshaven)

1944 – Seconda guerra mondiale: dopo 29 mesi viene rotto l’assedio di Leningrado

1945 – Il campo di sterminio di Auschwitz viene liberato dall’Armata rossa

1948 – Il governo italiano ratifica l’Atto costitutivo dell’UNESCO, così che l’Italia ne entra a far parte

1951 – I test nucleari al Nevada Test Site iniziano con una bomba da un chilotone sganciata su Frenchman Flats

1956 – Iniziano le Olimpiadi Invernali di Cortina d’Ampezzo

1957 – Viene realizzata la prima Harley Davidson Sportster.

1962 – Terminano le riprese di Licenza di uccidere, il primo film della saga di James Bond, interpretato da Sean Connery

1967 – Gli astronauti Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee restano uccisi in un incendio durante un test della navetta spaziale Apollo 1 al John F. Kennedy Space Center

Più di 60 nazioni firmano il Trattato sullo spazio extra-atmosferico, che vieta le armi nucleari nello spazio

A Sanremo, il cantautore Luigi Tenco si toglie la vita.

I The Doors lanciano il loro primo album (avente lo stesso nome del gruppo)

1973 – Gli Accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente fine per gli Stati Uniti alla Guerra del Vietnam

1991 – Muhammad Siyad Barre fugge dal suo complesso a Mogadiscio

1996 – Il colonnello Ibrahim Baré Mainassara depone il primo presidente democraticamente eletto del Niger, Mahamane Ousmane, con un colpo di Stato militare

La Germania osserva per la prima volta il Giorno della Memoria

1999 – La Fujifilm inventa e produce il sensore Super CCD

2002 – Diverse esplosioni in una discarica militare di Lagos, in Nigeria uccidono più di 1.000 persone

2010 – Viene presentato l’iPad, tablet prodotto da Apple

2011 – La Rivolta yemenita inizia a Sana’a

2013 – Muoiono 242 persone in un incendio in un night club a Santa Maria in Brasile

2015 – Sono state uccise 10 persone dall’ISIS nell’attentato in un hotel a Tripoli in Libia

Giornata mondiale della gioventù 2019

Feste e ricorrenze

Internazionali:

Giorno della Memoria

Santi di oggi

Sant’Angela Merici, vergine

Santa Devota, martire in Corsica e patrona del Principato di Monaco

San Domiziano di Melitene, monaco

Sant’Enrique Antonio de Ossó y Cervelló, sacerdote

San Gilduino Diacono

San Giovanni Maria Muzei, martire

San Giuliano di Sora, martire, venerato a Sora e Atina

San Giuliano di Le Mans, vescovo

San Marino di Bodon, abate

San Teodorico di Orleans, vescovo

San Vitaliano, papa

Beata Alruna di Cham, religiosa

Beato Antonio Mascaró Colomina, religioso e martire

Beata Carolina Santocanale (Maria di Gesù), religiosa fondatrice delle Suore cappuccine dell’Immacolata di Lourdes

Beato Giovanni di Warneton, vescovo

Beato Gonzalo Diaz di Amarante, mercedario

Beato Jurgis Matulaitis, arcivescovo

Beato Manfredo Settala, sacerdote, eremita

Beato Michele Pini, camaldolese

Beato Paolo Giuseppe Nardini, sacerdote

Beata Rosalia du Verdier de la Soriniere, vergine e martire

Nati oggi 27 gennaio

Lewis Carroll (1832) – Scrittore inglese

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo (1996) – Cantautore italiano

Wolfgang Amadeus Mozart (1756) – Compositore austriaco

Heather Parisi (1960) – Ballerina e soubrette statunitense

Mike Patton (1968) – Cantante statunitense

Rosamund Pike (1979) – Attrice inglese

Giuseppe Prezzolini (1882) – Giornalista, scrittore, editore ed aforista italiano

Georgina Rodriguez (1994) – Modella spagnola

Friedrich Schelling (1775) – Filosofo tedesco

Morti oggi 27 gennaio

John James Audubon (1851) – Ornitologo statunitense

Nellie Bly (1922) – Giornalista statunitense

Bartolomeo Cristofori (1731) – Inventore del pianoforte

Johann Gottlieb Fichte (1814) – Filosofo tedesco

Ingvar Kamprad (2018) – Imprenditore svedese, fondatore di Ikea

Maria José del Belgio (2001) – Ultima regina italiana

Mino Reitano (2009) – Cantautore italiano

Nelson Rockefeller (1979) – Industriale e politico statunitense

Luigi Tenco (1967) – Cantautore italiano

Giuseppe Verdi (1901) – Compositore italiano

Giovanni Verga (1922) – Scrittore italiano