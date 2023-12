Accadde oggi: 10 dicembre, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

10 Dicembre 2023

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

1041 – L’imperatrice Zoe Porfirogenita eleva al trono il figlio adottivo Michele

1252 – La badessa Maria da Besozzo rinuncia alla sovranità sul territorio di Meda, sancendone la nascita.

1508 – La Lega di Cambrai, formata da Papa Giulio II, Luigi XII di Francia, Massimiliano I d’Asburgo e Ferdinando II di Aragona viene creata con l’intento di sconfiggere Venezia

1520 – Martin Lutero brucia la copia della bolla papale “Exsurge Domine”

1684 – La derivazione di Isaac Newton delle Leggi di Keplero dalla sua teoria della gravità, contenute nel manoscritto De motu corporum in gyrum, viene letta alla Royal Society da Edmond Halley

1817 – Il Mississippi diventa il 20º Stato degli USA

1847 – Debutto pubblico dell’Inno di Mameli sul piazzale del Santuario della Nostra Signora di Loreto a Oregina, presentato ai cittadini genovesi e a vari patrioti italiani in occasione del centenario della cacciata degli austriaci

1848 – Luigi Napoleone Bonaparte viene eletto Presidente della Repubblica Francese

1864 – Guerra di secessione americana – William Tecumseh Sherman raggiunge Savannah (Georgia), terminando la sua “marcia verso il mare”

1869 – Il Wyoming concede il diritto di voto alle donne

1878 – Guerra russo-turca (1877-1878) – L’Impero ottomano dopo un lungo assedio abbandona la città di Pleven

1898 – A Parigi viene firmato il trattato che pone fine alla Guerra ispano-americana

1901 – Vengono consegnati i primi Premi Nobel

1902 – La Tasmania concede il diritto di voto alle donne

1906 – Il Presidente degli Stati Uniti d’America Theodore Roosevelt riceve il Premio Nobel per la Pace, diventando il primo statunitense a vincere un Premio Nobel di qualsiasi tipo

1920 – Canneto Sabino (RI): durante uno sciopero per la ridiscussione dei patti colonici e l’aumento della paga giornaliera i Reali Carabinieri, si dice aizzati dagli agrari, sparano: muoiono undici braccianti tra cui due donne

1926 – Grazia Deledda riceve il Premio Nobel per la letteratura

1932 – La Thailandia adotta la Costituzione e diventa una monarchia costituzionale

1936 – Edoardo VIII del Regno Unito firma l’atto di abdicazione al trono britannico

1938 – Enrico Fermi riceve il Premio Nobel per la fisica

1941 – Le forze giapponesi sbarcano nelle Filippine, catturano Guam e affondano le navi britanniche HMS Prince of Wales e HMS Repulse

1948 – Approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti umani promossa dall’ONU

1949 – Guerra civile cinese: L’esercito popolare cinese inizia l’assedio di Chengdu, l’ultima città tenuta dai nazionalisti sulla Cina continentale. Chiang Kai-shek parte per Taiwan

1953 – Albert Schweitzer riceve il Premio Nobel per la pace

1965 – I Grateful Dead eseguono il loro primo concerto al The Fillmore di San Francisco

1969 – Cosa Nostra uccide il boss Michele Cavataio all’interno della sede della ditta di costruzioni Girolamo Moncada; l’episodio è noto come Strage di viale Lazio

1973 – Lê Đức Thọ ed Henry Kissinger ricevono il Premio Nobel per la pace per aver stipulato gli Accordi di pace di Parigi.

1975 – Andrei Sakharov riceve il Premio Nobel per la pace. Il premio viene ritirato da sua moglie Yelena Bonner

1978 – Menachem Begin e Anwar Sadat ricevono il Premio Nobel per la pace

1983 – Lech Wałęsa riceve il Premio Nobel per la pace. Il premio viene ritirato da sua moglie Danuta

1984 – Desmond Tutu riceve il Premio Nobel per la pace

1986 – Elie Wiesel riceve il Premio Nobel per la pace

1989 – Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama, riceve il Premio Nobel per la pace

1991 – In Nagorno Karabakh si svolge un referendum confermativo per l’autodeterminazione

1993 – Viene pubblicata la versione shareware di Doom

1994 – Viene pubblicata la versione 1.0 di Netscape

1999 – Fernando de la Rúa, già sindaco di Buenos Aires, viene eletto Presidente della Repubblica argentina

2000 – Afar (Etiopia): un team di ricercatori capeggiato da Zeresenay Alemseged trova i resti fossili di un Australopithecus afarensis. Lo scheletro, il più completo mai ritrovato, appartiene ad una bambina di tre anni, che viene battezzata Selam, nome che in varie lingue etiopiche significa “pace”

2007 – Londra: presso l’O2 Arena i Led Zeppelin tengono un concerto reunion in onore del patron dell’Atlantic Records Ahmet Ertegun

2012 – Viene conferito il Premio Nobel per la pace all’Unione europea

2017 – Strenna di Natale sulla Ferrovia Milano-Asso

Feste e ricorrenze

Internazionali:

Giornata internazionale dei diritti umani

Giornata internazionale per i diritti degli animali

Giornata del Caffè sospeso

Nazionali:

Italia, Marche – Giornata della regione Marche (dal 2005)

Norvegia e Svezia – Cerimonia di consegna dei Premi Nobel

Regno Unito – Giornata dei diritti umani

Santi di oggi 10 dicembre

Madonna di Loreto

San Cesare vescovo

Santi Edmondo Gennings e Swithun Wells, martiri

Santi Ermogene e Donato e 22 compagni, martire

Santa Eulalia di Mérida, vergine e martire

San Gemello di Ancira, martire

San Giovanni Roberts, martire

San Gregorio III, Papa

San Luca di Melicuccà, monaco e vescovo

San Mauro di Roma, martire

San Polidoro Plasden ed Eustazio White, martiri

San Tommaso di Farfa, abate

Beati Toño Hernández ed Agostino Garcia Calvo, salesiani, martiri

Beati Brian Lacy, Giovanni Mason e Sydney Hodgson, martiri

Beato Guglielmo de Carraria, mercedario

Beato Gonzalo Vines Masip, sacerdote e martire

Beato Marcantonio Durando, sacerdote

Beato Raimondo de Pirrariis, mercedario

Beato Simone Fernandez, mercedario

Beato Tommaso Somers, sacerdote e martire

Nati oggi 10 dicembre

Kenneth Branagh (1960) – Attore irlandese

Emily Dickinson (1830) – Poetessa statunitense

Gonzalo Higuaìn (1987) – Calciatore argentino

Ada Lovelace (1815) – Matematica inglese

Wanda Nara (1986) – Modella e procuratrice sportiva

Morti oggi 10 dicembre

Averroè (1198) – Filosofo, medico, giurista e matematico arabo

Karl Barth (1968) – Teologo svizzero

Karl Drais (1851) – Inventore tedesco, inventore della biciletta

Thomas Merton (1968) – Religioso statunitense, monaco trappista, scrittore e saggista

Alfred Nobel (1896) – Chimico svedese

Nuvola Rossa (1909) – Capo indiano sioux oglala

Augusto Pinochet (2006) – Dittatore cileno

Luigi Pirandello (1936) – Drammaturgo, scrittore e poeta italiano, Premio Nobel

Otis Redding (1967) – Cantante soul statunitense

Paolo Uccello (1475) – Pittore italiano

Ed Wood (1978) – Regista e attore statunitense