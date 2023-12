Accadde oggi: 8 dicembre, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

8 Dicembre 2023 - 01.43

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

63 a.C. – Cicerone pronuncia l’In Catilinam oratio I, sventando la congiura di Catilina.

397 – Martino di Tours muore a Candes-Saint-Martin, nella Francia centrale.

1347 – Stipula della Pace di Catania tra Giovanni d’Aragona (tutore del re Ludovico di Sicilia) e Giovanna I di Napoli.

1519 – Hernán Cortés entra a Tenochtitlán e il re Azteco Montezuma lo accoglie con grandi cerimonie, come si addice al ritorno di una divinità.

1520 – Inizia il bagno di sangue di Stoccolma: Un’invasione della Svezia da parte di truppe danesi risulta nell’esecuzione di circa 100 persone.

1576 – Guerra degli ottant’anni: Pacificazione di Gent – Gli Stati Generali dei Paesi Bassi si incontrano e si riuniscono per opporsi all’occupazione spagnola.

1602 – Apre al pubblico la Biblioteca Bodleiana

1620 – Vicino Praga si combatte la Battaglia della Montagna Bianca durante la guerra dei trent’anni

1793 – A Parigi, il governo rivoluzionario francese apre il Louvre al pubblico come museo.

1811 – Il comune di Sacconago è unito una prima volta al comune di Busto Arsizio.

1837 – Fondazione del Seminario di Mount Holyoke, il primo college statunitense per donne.

1861 – Guerra di secessione americana: il Caso Trent – La USS San Jacinto ferma la nave postale britannica Trent e arresta due inviati confederati, innescando una crisi diplomatica tra Stati Uniti e Regno Unito.

1864 – Abramo Lincoln viene rieletto con una schiacciante vittoria su George McClellan.

1874 – Italia: si svolgono le Elezioni politiche generali per la 13ª legislatura.

1888 – Viene ritrovato il corpo dell’ultima vittima attribuita a Jack lo squartatore: Mary Jane Kelly, mutilata e uccisa orribilmente.

1889 – Il Montana viene ammesso come 41º stato degli USA

1892 – Grover Cleveland viene eletto presidente degli Stati Uniti d’America, sconfiggendo Benjamin Harrison e James B. Weaver e ottenendo il secondo mandato (non consecutivo).

1895 – Durante alcuni esperimenti sull’elettricità Guglielmo Roentgen scopre i raggi x.

1917 – Convegno di Peschiera: Riunione dei comandi militari alleati dopo la disfatta di Caporetto.

1923 – Putsch di Monaco: Adolf Hitler guida il partito nazista in un tentativo fallito di rovesciare il governo tedesco.

1926 – Fascismo: viene arrestato Antonio Gramsci, verrà rilasciato in fin di vita nel 1935. Durante la prigionia scriverà i suoi Quaderni dal carcere.

1932 – Franklin D. Roosevelt sconfigge nettamente Herbert Hoover nelle elezioni presidenziali statunitensi.

1933 – Grande depressione: New Deal – il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt presenta la Civil Works Administration, un’organizzazione studiata per creare posti di lavoro per più di 4 milioni di disoccupati.

1934 – L’Accademia di Svezia assegna il Premio Nobel per la letteratura a Luigi Pirandello.

1935 – Fernand Bouisson diventa Primo Ministro di Francia.

1939 – Incidente di Venlo: due agenti britannici del SIS vengono catturati dai tedeschi.

A Monaco di Baviera, Adolf Hitler sfugge di poco ad un tentativo di assassinio mentre celebra il sedicesimo anniversario del Putsch di Monaco.

1942 – Seconda guerra mondiale: Operazione Torch – truppe statunitensi e britanniche sbarcano nel Nordafrica francese.

1949 – In India viene condannato a morte l’assassino del Mahatma Gandhi

1950 – Guerra di Corea: Il tenente dell’aviazione statunitense Russell J. Brown abbatte due MiG-15 nordcoreani nella prima battaglia tra aerei a reazione della storia.

1960 – John F. Kennedy viene eletto sconfiggendo Richard M. Nixon, diventando così il più giovane presidente degli Stati Uniti.

1965 – Viene creato il Territorio Britannico dell’Oceano Indiano, composto da: Arcipelago Chagos, Aldabra, Farquhar e Isole Des Roches.

1966 – L’ex Procuratore Generale del Massachusetts, Edward Brooke diventa il primo afro-americano ad essere eletto al Senato degli Stati Uniti.

1977 – L’archeologo greco Manolis Andronikos, durante degli scavi archeologici presso Verghina scopre la tomba di Filippo II di Macedonia.

1987 – A Enniskillen (Irlanda del Nord), una bomba dell’IRA esplode durante una cerimonia in ricordo dei caduti di guerra britannici, uccidendo undici persone. L’evento viene ricordato con pathos dagli U2, in concerto la sera stessa, prima della canzone Sunday Bloody Sunday (presente, fra l’altro, nel film “Rattle and Hum”).

Italia: si aprono le urne per il referendum che vieterà la produzione di energia nucleare in Italia.

1988 – Nelle elezioni presidenziali statunitensi George H. W. Bush viene eletto battendo Michael Dukakis.

1994 – Per la prima volta in 40 anni il Partito Repubblicano ottiene la maggioranza sia alla Camera dei Rappresentanti che al Senato, a seguito delle elezioni di metà mandato.

2002 – Nazioni Unite – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite emana la Risoluzione ONU 1441 riguardante il disarmo dell’Iraq, che costringe Saddam Hussein a disarmarsi o ad affrontare “gravi conseguenze”.

2016 – Stati Uniti d’America – Elezioni presidenziali: vince il candidato repubblicano Donald Trump contro quello democratico Hillary Clinton.

Santi di oggi

Sant’Adeodato I, papa

San Chiaro di Tours, discepolo di san Martino di Tours

San Goffredo di Amiens, vescovo

Santi Giuseppe Nguyen Dinh Nghi, Paolo Nguyen Ngan e compagni, martiri

Santi Quattro Coronati, martiri

San Severo di Cagliari vescovo e martire

Sant’Ugo di Glazinis (o di Marsiglia), benedettino

San Villeado di Brema, vescovo

Beato Antolín Pablos Villanueva, sacerdote benedettino, martire

Beato Giovanni Duns Scoto, sacerdote francescano

Beati Giovanni Jover e Pietro Escribà, martiri mercedari

Beato Isaia Boner da Cracovia

Beata Maria Crocifissa Satellico, clarissa

Nati oggi 8 novembre

Alain Delon (1935) – Attore francese

Guglielmo Il Conquistatore (1028) – Re di Inghilterra

Virna Lisi (1936) – Attrice italiana

Sandro Mazzola (1942) – Ex calciatore italiano

Margaret Mitchell (1900) – Scrittore statunitense

Nicole Orlando (1993) – Atleta italiana

Gordon Ramsay (1966) – Chef scozzese

Hermann Rorschach (1884) – Psichiatra svizzero

Bram Stoker (1847) – Scrittore irlandese

Paolo Taviani (1931) – Regista italiano

Morti oggi 8 novembre

Francesco I delle Due Sicilie (1830) – Monarca italiano

John Milton (1674) – Scrittore e poeta inglese

Vjaceslav Michajlovic Molotov (1986) – Politico russo

Umberto Veronesi (2016) – Oncologo italiano