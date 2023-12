Accadde oggi: 7 dicembre, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

7 Dicembre 2023 - 02.27

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

43 a.C. – Marco Tullio Cicerone viene decapitato per ordine di Marco Antonio

1732 – Apertura della Royal Opera House al Covent Garden di Londra

1787 – Il Delaware diventa il primo stato a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti

1815 – Michel Ney, Maresciallo francese, viene giustiziato da un plotone d’esecuzione, dopo essere stato condannato per tradimento dal governo della Restaurazione di Luigi XVIII, per il suo supporto a Napoleone Bonaparte durante i Cento giorni

1851 – Viene brevettato il frigorifero

1852 – Martiri di Belfiore: a Mantova sono giustiziati tramite impiccagione don Enrico Tazzoli, Angelo Scarsellini, Carlo Poma, Bernardo De Canal e Giovanni Zambelli; era già stata eseguita la fucilazione di don Giovanni Grioli (5 novembre 1851) e seguiranno le impiccagioni di Tito Speri, Carlo Montanari e don Bartolomeo Grazioli (3 marzo 1853), di Pietro Frattini (19 marzo 1853) e di Pier Fortunato Calvi (4 luglio 1855)

1873 – In una lettera a Dedekind, Cantor fornisce per la prima volta la dimostrazione della non numerabilità dei numeri reali

1895 – Campagna d’Africa Orientale: all’Amba Alagi 2.500 uomini, in gran parte ascari, comandati dal maggiore italiano Pietro Toselli vengono annientati da 30.000 abissini comandati da ras Maconnen

1941 – Seconda guerra mondiale: il Giappone sferra un attacco alla base navale americana di Pearl Harbor. L’episodio segna l’ingresso ufficiale degli USA nel conflitto

1943 – Data ufficiale della fondazione del Movimento dei Focolari o Opera di Maria; Chiara Lubich si consacra a Dio a Trento

1949 – Guerra civile cinese: Il governo della Repubblica Cinese si sposta da Nanchino a Taipei

1965 – Papa Paolo VI ed il patriarca Atenagora di Costantinopoli cancellano le reciproche scomuniche del 1054 tra papa Leone IX ed il patriarca Michele I

1972 – Viene lanciata l’Apollo 17, l’ultima delle missioni sulla Luna del Programma Apollo

1975 – L’Indonesia invade Timor Est

1982 – Negli USA viene eseguita la prima condanna a morte tramite iniezione letale

1988 – In Armenia un terremoto di magnitudo 6,9 della Scala Richter provoca quasi 25.000 vittime, 15.000 feriti e 400.000 senzatetto

1989 – Nella terza ed ultima sfida della loro storica trilogia pugilistica, Sugar Ray Leonard e Roberto Duran si affrontano a Las Vegas; Leonard mantiene il titolo mondiale WBC dei Mediomassimi, con una vittoria ai punti

1990 – Papa Giovanni Paolo II pubblica la Lettera Enciclica Redemptoris Missio, “circa la permanente validità del mandato missionario”

1992 – Papa Giovanni Paolo II presenta il nuovo Catechismo della Chiesa cattolica, approvato l’11 ottobre, che promulgherà il 15 agosto 1997

1993 – Viene fondato il consiglio esecutivo transnazionale sudafricano

2000 – A Nizza viene solennemente proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

2006 – Uscita della Console Nintendo Wii in Australia ed Italia

2009 – Si apre a Copenaghen il summit mondiale contro i cambiamenti climatici a cui partecipano 15.000 delegati in rappresentanza di 196 nazioni

2018 – In una discoteca di Corinaldo nelle Marche, durante un concerto di Sfera Ebbasta, uno spray al peperoncino causa il panico in una discoteca. Tra i giovani spettatori ci sono 6 morti e decine di feriti.

Santi di oggi

Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa

Sant’Atenodoro martire in Siria

San Charles Garnier, gesuita, martire

Santa Fara, badessa

San Giovanni Esicasta (o il Silenziario), vescovo

Santa Maria Giuseppa Rossello, vergine

San Pietro Baietta, martire mercedario

San Savino di Spoleto, vescovo e martire

Santa Serena di Spoleto, vedova e martire

Sant’Urbano di Teano, vescovo

Beata Aurelia Arambarri Fuente, religiosa e martire

Beata Aurora Lopez Gonzalez, religiosa e martire

Beata Daria Andiarena Sagaseta, religiosa e martire

Nati oggi 7 dicembre

Gian Lorenzo Bernini (1598) – Scultore ed architetto italiano

Larry Bird (1956) – Giocatore di basket statunitense

Noam Chomsky (1928) – Linguista statunitense

Gad Lerner (1954) – Giornalista italiano

Pietro Mascagni (1863) – Compositore e direttore d’orchestra italiano

Mino Reitano (1944) – Cantautore italiano

Sfera Ebbasta (1992) – Cantante rap italiano

Tom Waits (1949) – Cantautore statunitense

Eli Wallach (1915) – Attore statunitense

Morti oggi 7 dicembre

Marco Tullio Cicerone (43 a.C.) – Politico, scrittore, oratore e filosofo romano

Krizia (2015) – Stilista italiana

Mango (2014) – Cantautore italiano