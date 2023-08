Accadde oggi: 27 agosto, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

27 Agosto 2023 - 10.07

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

413 a.C. – Nicia e Demostene decidono di lasciare l’assedio di Siracusa

1176 – Giovanna d’Inghilterra inizia il lungo viaggio alla volta di Palermo per sposare il re Guglielmo II di Sicilia

1569 – Cosimo I de’ Medici da duca di Firenze diviene granduca di Toscana, grazie a una bolla di papa Pio V che gli riconosce il nuovo titolo

1689 – Con la firma del Trattato di Nerčinsk, Impero russo e dinastia Qingpongono fine alle questioni di confine tra i due stati

1776 – Battaglia di Long Island, nell’odierna Brooklyn (New York): le forze britanniche del Generale William Howe sconfiggono gli americani guidati dal Generale George Washington

1812 – In seguito alla battaglia di Polostk del 18 agosto, Napoleone insignisce Laurent de Gouvion-Saint Cyr del bastone di maresciallo dell’Impero

1813 – Napoleone sconfigge austriaci, russi e prussiani nella Battaglia di Dresda

1828 – I russi sconfiggono i turchi ad Akhaltzikke

1859 – Il petrolio viene scoperto a Titusville (Pennsylvania). È il primo pozzo petrolifero redditizio del mondo

1861 – Guerra di secessione americana: le truppe dell’Unione attaccano Capo Hatteras (Carolina del Nord)

1883 – Quattro violentissime esplosioni vulcaniche distruggono l’isola di Krakatoa: muoiono 36.000 persone

1896 – Scoppia la guerra anglo-zanzibariana, il più breve conflitto della storia (38 minuti).

1900 – I britannici sconfiggono i commando boeri a Bergendal

1916 – L’Italia dichiara guerra all’Impero tedesco di Guglielmo II

1926 – New York: ticker-tape parade in onore di Gertrude Ederle, la prima donna ad attraversare la Manica a nuoto

1928 – Il Patto Kellogg-Briand, che mette fuori legge la guerra, viene firmato da sei nazioni

1939 – Primo volo di un aereo a reazione

1950 – A Torino si suicida lo scrittore e intellettuale Cesare Pavese

1952 – In Lussemburgo terminano i negoziati per le riparazioni tra Germania Ovest e Israele. La Germania Ovest pagherà 3 miliardi di Marchi tedeschi

1962 – Viene lanciata la sonda spaziale Mariner 2

1979 – L’IRA colpisce due volte. La mattina una bomba a Mullaghmore nell’Eire fa esplodere la barca di Lord Louis Mountbatten, cugino della Regina Elisabetta, che muore con altre tre persone. Nel pomeriggio due bombe a Warrenpoint, in Irlanda del Nord, uccidono 18 soldati britannici

1991 – La Moldavia dichiara l’indipendenza dall’Unione Sovietica

2003 – Marte passa nel punto più vicino alla Terra degli ultimi 60.000 anni, passando a circa 55.758.006 chilometri dal nostro pianeta

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Moldavia – Giorno dell’Indipendenza

Santi di oggi 27 Agosto

Santa Monica, madre di sant’Agostino d’Ippona

Sant’Amedeo di Losanna, vescovo

San Bacolo di Sorrento, vescovo

San Cesario d’Arles, vescovo

San Davide Enrico Lewis, sacerdote gesuita, martire

San Gebardo di Costanza, vescovo

San Giovanni di Pavia, vescovo

San Guarino di Sion, vescovo

San Licerio di Couserans, vescovo

Santi Marcellino e Mannea e compagni, sposi e martiri

San Narno di Bergamo, vescovo

Sant’Osio di Cordova, vescovo e padre della Chiesa

San Poemen, abate

San Rufo martire, venerato a Capua

San Teona di Alessandria, patriarca

Beato Angelo da Foligno, sacerdote agostiniano

Beato Domenico della Madre di Dio(Barberi), sacerdote passionista

Beati Ermenegildo dell’Assunzione e 5 compagni, martiri a Ciudad Real

Beato Ferdinando Gonzalez Anon, sacerdote e martire

Beata Francesca Pinzokere, martire

Beati Francesco di Santa Maria e compagni, martiri

Beato Jean-Baptiste Guillaume (Ulderico), religioso e martire

Beato Jean-Baptiste Souzy, sacerdote e martire

Beato Luigi Suarez, vescovo

Beata María Pilar Izquierdo Albero, fondatrice dell’Opera missionaria di Gesù e Maria

Beato Raimondo Martì Soriano, sacerdote e martire

Beato Ruggero Cadwallador Martire

Nati oggi 27 agosto

Tom Ford (1961)

Guinness Dei Primati (1955)

Friedrich Hegel (1770)

Lyndon Johnson (1908)

Giuseppe Peano (1858)

Pasquale Petrolo (1962)

Man Ray (1890)

Morti oggi 27 agosto

Le Corbusier (1965)

Cesare Pavese (1950)

Nanni Svampa (2017)

Steve Ray Vaughan (1990)

Tiziano Vecellio (1576)