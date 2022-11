SuperEnalotto: le recenti novità del rilascio dell'App

globalist Modifica articolo

14 Novembre 2022 - 11.09

Il gioco più amato dagli italiani? Il SuperEnalotto, naturalmente, complice il Jackpot che da diversi anni è diventato un sogno per tante persone.

Ricordiamo che oggi è possibile giocare la schedina del concorso di SuperEnalotto sia online sui siti autorizzati che in presenza nei punti di vendita fisici. Per quanto riguarda le modalità legate all’intrattenimento digitale, un modo per divertirsi ancora di più è quello di scaricare l’App ufficiale del SuperEnalotto, oggetto recentemente di una modifica della propria veste grafica che l’ha resa ancora più funzionale e allo stesso tempo ecosostenibile.

In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più su SuperEnalotto, un gioco che presenta tante soluzioni di gioco e che è capace di rimanere sempre al passo con i tempi.

SuperEnalotto: un gioco semplice ma ricco di opzioni

Il SuperEnalotto piace, innanzitutto, per la sua semplicità. È sufficiente, per giocare, scegliere 6 numeri su 90, per poi partecipare all’estrazione serale del concorso.

C’è chi preferisce puntare su numeri che non vengono estratti da tempo, chi invece decide di affidarsi totalmente alla fortuna: le strategie sono diverse e tutte strettamente personali, sapendo che, in fondo, la dea bendata è cieca ed è lei a decidere quando è il momento di bussare alla nostra porta.

La schedina del SuperEnalotto può essere creata secondo diverse modalità di gioco, comprese opzioni più complesse quali le giocate a sistema integrale o ridotto.

C’è poi anche la possibilità di inserire il numero SuperStar, attraverso il quale, investendo una cifra aggiuntiva di soli 50 centesimi, hai l’opportunità di vincere più premi o aumentare la somma vinta con le combinazioni centrate.

Insomma, con SuperEnalotto non ci si annoia mai, ancora di più da quando è stata predisposta una nuova veste grafica per la sua App. Ma scopriamo meglio di cosa si tratta.

Un nuovo design per l’App SuperEnalotto

Quanto è importante la veste grafica nei prodotti digitali? Tanto, non solo perché si tratta di qualcosa che presenta un layout estetico più gradevole alla vista, ma anche perché è funzionale a migliorare l’esperienza del giocatore dal punto di vista della sua fruizione.

Lo sa bene un gioco come SuperEnalotto, che ha scelto di investire proprio sulla user-experience della propria App, rendendo la grafica dell’applicazione ancora più piacevole e spostando le sezioni di maggiore interesse per gli utenti in primo piano.

Tra queste spiccano la sezione dedicata all’ultima estrazione, quella predisposta per la verifica delle vincite e una nuova funzionalità più innovativa e all’insegna di un’esperienza multicanale: il “Gioca in Ricevitoria”.

La nuova funzionalità dell’App SuperEnalotto

È possibile giocare al SuperEnalotto sia dallo smartphone che recandosi presso la ricevitoria di fiducia? Certamente, con la nuova funzione introdotta nell’App “Gioca in Ricevitoria”, disponibile in primo piano nella home.

Il funzionamento è semplice e vede i seguenti passaggi:

si prepara la schedina dallo smartphone

si salva sul proprio telefono attraverso un codice a barre

si paga la schedina direttamente presso il Punto Vendita

Quali sono i vantaggi di questo tipo di soluzione? Diversi, a cominciare dal fatto che viene ottimizzata l’esperienza di gioco, visto che si ha tutto il tempo di riflettere su come creare la propria schedina.

Con il “Gioca in Ricevitoria”, inoltre, si fa una scelta di divertimento non solo consapevole ma anche ecosostenibile, dal momento che consente di ridurre lo spreco di carta, contribuendo un po’ di più alla salvaguardia del nostro pianeta. Insomma, il SuperEnalotto offre, con la nuova App, un’esperienza innovativa e al passo con i tempi sotto tutti i punti di vista, all’insegna di soluzioni evolute capaci di appassionare utenti ormai esperti del gioco e utenti nuovi.