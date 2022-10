Elon Musk compra Twitter: "E' per il bene dell'umanità"

globalist Modifica articolo

27 Ottobre 2022 - 19.27

Elon Musk è ormai prossimo dal chiudere l’affare da 44 miliardi per acquistare Twttier. Il padre di Tesla, ha parlato agli inserzionisti per spiegare le ragioni che lo hanno spinto ad acquistare la piattaforma, tra cui «aiutare l’umanità».

«È importante per il futuro della civiltà avere una piazza digitale comune, dove un’ampia gamma di credenze possa essere discussa in modo sano, senza ricorrere alla violenza», ha detto il miliardario, spiegando la sua preoccupazione per il fatto che i social media hanno il potere di «generare più odio e dividere la nostra società» in camere d’eco estremiste.

Nella lettera, intitolata «Cari inserzionisti di Twitter», Musk ha affermato che «Twitter non può ovviamente diventare un paesaggio infernale dove si può dire qualsiasi cosa senza conseguenze», ma vuole che sia «caldo e accogliente per tutti». L’accordo da 44 miliardi di dollari non è stato ufficialmente chiuso e confermato da Twitter. Tuttavia, il fatto che Musk abbia menzionato l’accordo al passato fa pensare a un annuncio imminente.

La transazione deve essere completata entro le 1200 GMT di venerdì, altrimenti l’affare finirà in tribunale nello stato del Delaware. Questa scadenza è stata fissata in tribunale per risolvere definitivamente l’acquisizione dopo mesi di controversie. Musk aveva inizialmente accettato di acquistare Twitter in aprile. Successivamente, a luglio, ha dichiarato che l’accordo non era valido a causa delle presunte dichiarazioni errate dell’azienda sugli account falsi.