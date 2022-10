Cosa visitare durante le vacanze in Egitto?

globalist Modifica articolo

27 Ottobre 2022

L’Egitto, un paese situato nel mezzo dell’Africa nord-orientale e del Medio Oriente, è senza dubbio una terra di stupore e meraviglia. Pieno di costruzioni millenarie e seduto lungo lo splendido il fiume Nilo, le vacanze in Egitto ° https://www.viaggioinegitto.com/vacanze-in-egitto ° ti lascerà senza parole.

Vacanze in Egitto, cosa vedere?

Con oltre 8 milioni di turisti all’anno, l’Egitto ha paesaggi sorprendenti per impressionare anche il viaggiatore più esperto. Di seguito troverai un elenco di luoghi che ti toglieranno il fiato.

1- Le Piramidi di Giza

Per prima cosa, non puoi perderti una visita alle piramidi di Giza di Cheope, Chefren e Menkaure, uno dei monumenti più famosi al mondo intero e una delle meraviglie più interessanti del mondo antico, insieme alla Sfinge e al Tempio della Valle.

Per rendere la visita più memorabile, puoi anche goderti il cammello e l’equitazione alle piramidi, scattare foto, acquistare souvenir e, naturalmente, pranzare in un ristorante locale.

2- Lasciati stupire visitando Sakkara

Non lontano dalle piramidi di Giza si trova la prima piramide mai costruita, conosciuta come la piramide a gradoni del re Djoser (Zoser) a Sakkara.

Sakkara non è solo un luogo in cui godrai della vista spettacolare della piramide a gradoni, ma anche un luogo che ti farà tornare ogni anno per inalare la sua bellezza tanto quanto le piramidi di Giza.

3- Il Museo del Cairo

Il Museo Egizio, al Cairo, ospita una vasta collezione di antiche antichità egizie. Con oltre 120.000 splendide opere d’arte in mostra, il Museo Egizio del Cairo è incoronato come uno dei musei più grandi e spettacolari della regione.

4- Fai acquisti al bazar Khan El Khalili

Una visita a Khan Al-Khalili è altamente raccomandata durante la visita al Cairo, soprattutto se è la prima volta che visiti l’Egitto. Troverai un sacco di souvenir di ogni tipo da portare a casa. Souvenir per ricordarti i bei momenti trascorsi in Egitto da accessori, spezie e profumi, oggetti d’antiquariato e regali d’oro. Troverai anche negozi di tessuti e tappeti che cattureranno la tua attenzione.

Anche se non sei disposto a fare acquisti, troverai sicuramente cose che attireranno sicuramente la tua attenzione. Un altro aspetto che aggiunge un valore al mercato sono i ristoranti e i caffè che si diffondono lungo la strada in cui è possibile fare una pausa

5- Goditi le antiche attrazioni di Luxor

Luxor è sicuramente in cima alla lista dei desideri quando si pianifica un viaggio in Egitto. Visitare Luxor sarà come esplorare un vasto museo a cielo aperto con monumenti ancora in piedi proprio dove si trovavano ai tempi dell’antica civiltà egizia.

Camminare lungo le rovine ti farà sentire come se fossi tornato indietro di 3000 anni. Due dei siti più significativi sulla sponda orientale da visitare mentre si è a luxor sono il tempio di Karnak e il tempio di Luxor. Mentre sei sulla sponda occidentale rimarrai stupito dalla visita della Valle dei Re e del tempio di Hatshepsut.

6- La Valle dei Re

La Valle dei Re è la dimora della tomba di Tutankhamon e il luogo di sepoltura per la maggior parte dei faraoni del “Nuovo Regno”.

La Valle dei Re è una delle attrazioni più visitate in Egitto per via dell’abbagliante e mozzafiato luoghi che possono essere godeti durante le vacanze in Egitto.

7- Esplora la bellezza di Assuan

Assuan è una città famosa non solo per il clima mite durante l’inverno, ma anche per i suoi templi eccezionali e siti antichi che adorerai esplorarli.

Apprezzerai anche i villaggi nubiani lungo il Nilo e i loro spettacoli che riflettono la grande cultura nubiana.

Ci sono molti magnifici siti da visitare ad Assuan come l’Alta Diga, il Tempio di Philae, il Tempio di Abu Simbel e l’obelisco incompiuto.

Inoltre, ti godrai di più il tuo viaggio se avrai la possibilità di prenotare un tour in crociera sul Lago Nasser.

8- Crociera sul Nilo

Un modo speciale per godersi la bellezza del Nilo con le antiche rovine lungo le sue sponde è fare un tour a bordo di una crociera sul Nilo.

I tour a bordo di una crociera sul Nilo Luxor/Assuan ti regaleranno un’esperienza gioiosa navigando sul fiume Nilo con un servizio di alta qualità e una varietà di opzioni di alloggio.

Puoi anche combinare il tuo viaggio in Egitto con una crociera sul Nilo, chiedi informazioni sui nostri pacchetti di crociere sul Nilo al Cairo.

9- Templi di Abu Simbel

Questo sito dei templi di Abu Simbel è considerato il più famoso da visitare in Egitto dopo le piramidi di Giza. Si trova lungo la riva del lago Nasser a sud di Assuan. Ciò che rende il sito molto speciale è che è stato costruito dal più grande faraone Ramses II. Durante la festa del sole, due volte l’anno, la camera centrale del tempio viene illuminata dalla luce del Sole.