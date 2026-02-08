Tre medaglie per l'Italia: bronzo per Goggia e Dalmasso, argento nella staffetta mista del biathlon

redazione Modifica articolo

8 Febbraio 2026 - 19.39 Culture

ATF

di Gabriele Bisconti

Due gioie in poche ore. L’Italia continua a volare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una strepitosa Sofia Goggia, al termine di una discesa libera per cuori forti, è riuscita a conquistare il terzo posto nella discesa libera di sci, arrendendosi solamente all’infinito talento di Breezy Johnson e Emma Aicher.

Non è bastata una gara tutta d’attacco alla trentatreenne bergamasca con alcune sbavature che le hanno impedito di vincere. Tuttavia, va dato atto a Goggia di aver sciato in maniera fantastica su una pista molto difficile, anche a costo di prendersi dei rischi per cercare di sfruttare al massimo il suo potenziale.

La medaglia d’oro se l’è aggiudicata l’americana campionessa del mondo in carica Johnson, mentre sul secondo gradino del podio è salita la tedesca Aicher, autrice di una gara superlativa e quasi impeccabile dopo una partenza dal cancelletto a dir poco complicata.

Oltre alle grandi prestazioni delle prime tre classificate, va segnalata la bruttissima caduta di Lindsey Vonn, atterrata male dopo appena poche porte. L’augurio di tutti è che il suo l’infortunio sia meno grave di quanto sembrato in diretta, ma va anche considerato che la campionessa statunitense aveva deciso di partecipare alla gara nonostante un crociato rotto, pertanto è difficile pensare a danni ridotti alle sue ginocchia dopo quanto accaduto oggi.

Tuttavia, le emozioni per i colori Azzurri non sono finite con lo sci. Infatti, è arrivata anche una medaglia di bronzo nello snowboard femminile grazie a Lucia Dalmasso, che ha prevalso nella finale per il terzo posto (Small Final) sulla connazionale Elisa Caffont per soli 11 centesimi.

Ancora un emozione nel pomeriggio con la staffetta mista del biathlon perchè l’Italia porta a casa un’altra medaglia: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer vincono l’argento nella staffetta biathlon ad Anterselva e salgono sul podio dietro alla Francia e davanti alla Germania che conquista il bronzo. È la sesta medaglia per l’Italia in queste Olimpiadi.

Grazie a queste medaglie l’Italia continua a riempire il medagliere, e adesso l’obiettivo è quello di continuare su questa strada anche nelle gare dei prossimi giorni, con la consapevolezza che il Bel Paese, nei momenti cruciali, risponde sempre presente all’appello.