Atletico Madrid - Lazio, alle 21 torna la Champions League: come vederla in streaming gratis

13 Dicembre 2023 - 14.05

Atletico Madrid – Lazio, questa sera alle 21 torna la Champions League con l’ultima gara della fase a gironi. Il match, che mette in palio il primo posto nel girone, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. La partita sarà visibile in streaming gratis su calcio.re

Atletico-Lazio, le probabili formazioni

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Riquelme; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone. A disposizione: Grbic, Gomis, Azpilicueta, Savic, Soyuncu, Reinildo, Samuel Lino, Galan, Marcos Llonte, Angel Correa, El Jebari, Depay.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Gila, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Zaccagni, Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri. A disposizione: Sepe, Magro, Lazzari, Hysaj, Cataldi, Guendouzi, Pedro, Immobile.

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda):

Assistenti: Zeinstra-Balder

Quarto Uomo: Kooij

Var: Frotz

Avar: San