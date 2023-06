Lazio, Berardi è più di un sogno: Sarri potrebbe ricevere il primo regalo Champions

globalist Modifica articolo

9 Giugno 2023

La Lazio di Maurizio Sarri potrebbe piazzare a breve il primo grande colpo di mercato. Dal Sassuolo, infatti, potrebbe arrivare Domenico Berardi, 29 anni, primo grande acquisto per costruire la squadra che dovrà giocarsi la Champions League. 12 gol in 26 partite in questa stagione, Berardi tenterebbe così il primo grande salto di qualità della sua carriera.

Secondo quanto riportano diversi operatori di mercato, l’accordo tra i club va ancora limato, mentre quello con il calciatore è già stato trovato: 4 anni di contratto a 3 milioni, ci sono invece dettagli da sistemare tra le società, con gli emiliani che chiedono 23 milioni più Cancellieri.

Ieri primo lungo summit di calciomercato a Formello tra Claudio Lotito, Maurizio Calveri, Angelo Fabiani e Armando Calveri. Un incontro durato diverse ore dal quale sono usciti i nomi più caldi dell’estate biancoceleste.