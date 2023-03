Lazio - Az Alkmaar, alle 18.45 gli ottavi di Conference: ecco dove vederla gratis in streaming

globalist Modifica articolo

7 Marzo 2023 - 12.07

Preroll

Lazio – Az Alkmaar, oggi alle 18.45 dallo Stadio Olimpico di Roma l’andata degli ottavi di Finale di Conference League. Orfani di Immobile, gli uomini di Sarri proveranno a chiudere la pratica nei primi 90 minuti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La partita sarà trasmesso in tv e streaming su Sky Sport, SkyGo, Now e Dazn, e in streaming gratuito sul sito calcio.bz

Middle placement Mobile

Lazio-Az Alkmaar: probabili formazioni

Dynamic 1

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Provedel, Magro, Hysaj, Romagnoli, Casale, Pellegrini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. Indisponibili: Immobile. Squalificati: nessuno. Diffidati: Immobile, Milinkovic, Romagnoli, Zaccagni, Patric.

Az Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Hatzidiakolos, Goes, Kerkez; Clasie, Mijnans, Rejinders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. Allenatore: Jansen. A disposizione: Verhulst, Oduro, M. De Wit. Mihajlovic, Van Brederode, Dekker, Buurmeester, Schouten, De Jong, Barasi, Lahdo. Indisponibili: Bazoer, Beukema, D. de Wit. Martins Indi, Vanheusden, Westerveld. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bazoer. D. de Wit.

Dynamic 2

Arbitro: Nyberg (Svezia). Assistenti: Beigl e Soderqvist (Svezia). Quarto uomo: Laderback. Var: Kavanagh (Inghilterra). Avar: Coote (Inghilterra).