Nba: i risultati della notte

1 Febbraio 2023 - 22.26 Globalsport

di Niccolò Righi

Questa notte al Madison Square Garden di New York è andato in scena uno dei “classici” del basket americano: Knicks contro Los Angeles Lakers. Per i padroni di casa non sono bastate le ottime prestazioni delle due stelle della squadra, Brunson e Randle. I giallo-viola ( Lakers) trovano la vittoria per 129-123 all’over time grazie a 27 punti di Anthony Davis e, soprattutto, alla tripla doppia da 28/10/11 del solito LeBron James, al quale mancano soltanto 89 punti per superare il record di punti all time in regular season di Kareem Abdul-Jabbar.

Ennesima tripla doppia anche per il due volte MVP in carica Nikola Jokic (26/18/15) che trascina alla vittoria per 122-113 i suoi Denver Nuggets contro i New Orleans Pelicans, ancora orfani della propria stella Zion Williamson. Continua il momento di forma per Giannis Antetokounpo che, dopo i 50 punti ai Pelicans di due giorni fa, ne rifila 34, con 18 rimbalzi, anche a Charlotte, con i Bucks che si impongono per 124-115.

Infine, gli altri risultati della notte vedono i Miami Heat battere per 100-97 i Cleveland Cavalers e i Los Angeles Clippers continuare la propria pressoché assoluta imbattibilità quando Kahwi Leonard e Paul George sono in campo: Chicago battuta 108-103.