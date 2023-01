Morte di Vialli, Dino Baggio: "Bisogna fare chiarezza sulle sostanze che abbiamo assunto"

globalist Modifica articolo

17 Gennaio 2023 - 13.25

La morte di Gianluca Vialli, arrivata qualche giorno dopo quella di Sinisa Mihajlovic, ha sconvolto tifosi, colleghi e amici dei due ex calciatori. In un’intervista al magazine di Rai 1 Tv7, l’ex giocatore di Juventus, Parma e Lazio Dino Baggio ha affrontato il complicato tema delle sostanze assunte dai calciatori nell’arco della carriera, e del possibile legame con le malattie successive.

“Bisognerebbe fare chiarezza sulle sostanze che abbiamo preso in quegli anni. Ammetto che anch’io ho paura visto che succede a molti calciatori. Non so se il doping sia la causa della morte di Vialli. Dobbiamo capire se determinati integratori hanno fatto male con il passare del tempo. Alcune persone hanno menzionato anche l’erba dei campi e dei prodotti utilizzati che potevano essere dannosi“.

Dino Baggio ha però speso anche parole al miele per Vialli: “Ho uno splendido ricordo di lui. Quando ero in squadra con lui avevo 21 anni e aveva sempre parole buone per noi. Voleva vederci crescere ed era un uomo spogliatoio. Se n’è andato troppo presto“.