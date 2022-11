Ferrari, Mattia Binotto si è dimesso: "E' giusto così"

globalist Modifica articolo

29 Novembre 2022 - 10.00

Ferrari, Mattia Binotto si dimette ufficialmente. Maranello in una nota annuncia «di aver accettato le dimissioni» dell’ingegnere, «che il 31 dicembre lascerà il suo ruolo di Team Principal della Scuderia Ferrari».

«Con il dispiacere che ciò comporta, ho deciso di concludere la mia collaborazione con Ferrari». Sono le parole con cui Mattia Binotto annuncia le sue dimissioni da team principal.

«Lascio un’azienda che amo, della quale faccio parte da 28 anni, con la serenità che viene dalla convinzione di aver compiuto ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Lascio una squadra unita e in crescita. Una squadra forte, pronta, ne sono certo, per ottenere i massimi traguardi, alla quale auguro ogni bene per il futuro. Credo sia giusto compiere questo passo, per quanto sia stata per me una decisione difficile. Ringrazio tutte le persone della Gestione Sportiva che hanno condiviso con me questo percorso, fatto di difficoltà ma anche di grandi soddisfazioni».