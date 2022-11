Roma - Ludogorets, questa sera alle 21 Mourinho cerca la qualificazione: ecco dove vederla

globalist Modifica articolo

3 Novembre 2022 - 16.19

Roma-Ludogorets, questa sera alle 21 dallo Stadio Olimpico l’ultima gara della fase a gironi per gli uomini di Mourinho, che proveranno a conquistare il secondo posto alle spalle del Betis Siviglia. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, Dazn e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Camara, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Vina, Celik, Tripi, Zalewski, Bove, Matic, Belotti, Shomurodov, Volpato.

Ludogorets (4-3-3): Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Witry; Piotrowski, Cauly, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey. Allenatore: Simundza.

A disposizione: Sluga, Hristov, Terziev, Plastun, Grupper, Dimitrov, Cafumana, Goncalves, Yordanov, Georgiev, Tissera, Nonato, Delev.

Arbitro: Dabanovic (Montenegro).

Assistenti: Djukic-Todorovic (Montenegro).

4 Uomo: Savovic (Montenegro).

Var: Van Boekel (Olanda).

Ass. Var: Frankowski (Polonia).