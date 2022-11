Feyenoord - Lazio, questa sera alle 18.45 l'ultima dei gironi: ecco dove vedere il match

globalist Modifica articolo

3 Novembre 2022 - 16.14

Preroll

Feyenoord-Lazio, questa sera alle 18.45 in diretta da Rotterdam l’ultima sfida dei gironi per la squadra di Sarri, che vincendo sarebbe qualificata agli ottavi di finale come prima classificata. La partita sarà visibile su Dazn, su Sky Sport 1, Sky Sport 252 e Sky Go.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le probabili formazioni

Middle placement Mobile

Feyenoord (4-3-3) – Bijlow; Pedersen, Hancko, Trauner, Rasmussen; Timber, Geertruida, Kokcu; Szymanski, Danilo Pereira, Dilrosum. All. Slot. A disposizione: Marciano, Wellenreuther, Jahabakhsh, Wieffer, Gimenez, Idrissi, Walemark, Paixao, Bjorkan, Rasmussen, Lopez, Taabouni.

Dynamic 1

Lazio (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Adamonis, Magro, Casale, Romagnoli, Marusic, Radu, Cataldi, Luis Alberto, Vecino, Pedro, Romero.

Arbitro: Peljito (Bosnia). Guardalinee: Beljo e Lazic. Quarto uomo: Gigovic. Var: Dankert. Avar: Hernandez.