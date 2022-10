Napoli - Rangers, questa sera alle 21 torna la Champions League: probabili formazioni e dove vederla in streaming

globalist Modifica articolo

26 Ottobre 2022 - 19.37

Preroll

Napoli – Rangers questa sera alle 21 in diretta dal Diego Maradona il match di Champions League, con gli azzurri che già si sono assicurati il passaggio al prossimo turno. La partita sarà trasmessa in tv e streaming da Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Now e Mediaset Infinity.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le probabili formazioni

Middle placement Mobile

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Idasiak, Boffelli, Juan Jesus, Olivera, Zanoli, Zielinski, Gaetano, Anguissa, Osimhen, Lozano, Zerbin, Kvaratskhelia. Indisponibili:Rrahmani, Sirigu. Squalificati: nessuno. Diffidati:Politano.

Dynamic 1

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, King, Davies, Barisic; Davis, Lundstram; Arfield, Jack, Kent; Colak. Allenatore: Van Bronckhorst. A disposizione: McCrorie, McLaughlin, Yilmaz, Souttar, Kamara, Sands, Sakala, Matondo, Morelos, Wright. Indisponibili: Goldson, Lawrence. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lundstram.

ARBITRO: Meler (Turchia). Assistenti: Eyisoy-Komurcuoglu (Turchia). Quarto uomo: Kardesler (Turchia). Var: Bitigen (Turchia). Ass. Var: Fritz (Germania).