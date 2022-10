Ribery si ritira? L'indiscrezione arriva dalla Francia: pronto un nuovo ruolo nella Salernitana

globalist Modifica articolo

7 Ottobre 2022 - 11.12

Preroll

Frank Ribery è pronto a ritirarsi, quella dello scorso 14 agosto contro la Roma potrebbe essere stata l’ultima partita da calciatore del campione francese. Lo rivela L’Equipe che sostiene come, a 39 anni e mezzo, l’attaccante francese ha deciso di dire basta: i problemi alle ginocchia che lo tormentano da tempo hanno reso inevitabile questa decisione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ribery però dovrebbe restare alla Salernitana anche se in altra veste: sbarcato nell’estate 2021 in granata e protagonista della storica salvezza con 23 presenze e 3 assist, dovrebbe rescindere il contratto da calciatore e firmarne uno da ambasciatore del club. Ribery chiude dunque una carriera che lo ha visto indossare le maglie di Brest, Metz, Galatasaray, Marsiglia, Bayern Monaco, Fiorentina e Salernitana. Il suo periodo migliore in Baviera, dove arriva nel 2007: in 12 stagioni colleziona 23 trofei, fra cui 9 campionati e una Champions nel 2013, anno in cui si piazza al terzo posto nella classifica del Pallone d’Oro.