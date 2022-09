Monza, l'invasione di campo di Berlusconi: "Formazione sbagliata, devo occuparmene io"

globalist

12 Settembre 2022 - 10.06

Silvio Berlusconi non perde occasione per dimostrare la sua voglia di apparire a tutti i costi, anche andando ben oltre le proprie capacità e i propri meriti. Il disastroso avvio di campionato del suo Monza, secondo l’ex Cavaliere dipende dallo schema di gioco impostato dall’allenatore Giovanni Stroppa. E quindi, con tutto il cattivo gusto del mondo, Berlusconi ha dichiarato in diretta a Rtl 102.5 di voler prendere in mano la situazione.

“Secondo me il Monza deve cambiare il modo di stare in campo, i giocatori della rosa sono bravi, ma ora credo che me ne dovrò interessare ancora io, come quando feci in passato, vedremo se riusciremo a far ben figurare il Monza in serie A come credo si possa fare”