Lazio - Feyenoord, questa sera alle 21 il match di Europa League: dove vederlo in streaming e probabili formazioni

8 Settembre 2022 - 15.09

Lazio – Feyenoord, questa sera alle 21 in diretta dallo Stadio Olimpico per la gara d’esordio della squadra di Maurizio Sarri in Europa League. Il match, con fischio d’inizio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma, sarà visibile su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, TV8 e Sky Go.

LAZIO (4-3-3) – Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Provedel, Magro, Gila, Radu, Hysaj, Romagnoli, Marusic, Vecino, Milinkovic, Marcos Antonio, Romero, Cancellieri.

FEYENOORD (4-3-3) – Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Timber, Kokcu, Szymanski; Walemark, Danilo, Dilrosun. All. Slot. A disposizione: Rasmussen, Marciano, Wellenreuther, Benita, Marcos Lopez, Hartman, Wieffer, Gimenez, Paixao, Jahanbakhsh, Taabouni, Idrissi.

Arbitro: De Burgos. Guardalinee: Del Palomar e De Fransisco. Quarto uomo: Munuera. Var: Cuadra Fernandez. Avar: Martins.