Inter-Bayern Monaco, questa sera alle 21 torna la Champions League: dove vederla in streaming e probabili formazioni

globalist

7 Settembre 2022 - 15.36

Preroll

Inter-Bayern Monaco, questa sera alle 21 dallo Stadio Meazza di Milano. Il match d’esordio della squadra di Simone Inzaghi, che viene da due pesanti sconfitte in campionato e che proverà a rialzare la testa contro il colosso tedesco.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Inter-Bayern Monaco, gara d’esordio del Girone C di Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Mediaset Infinity. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Middle placement Mobile

Probabili formazioni

Dynamic 1

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Darmian, Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Correa.

Dynamic 2

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Gnabry, Coman; Mané. Allenatore: Nagelsmann.

A disposizione: Ulreich, Mazraoui, Stanisic, Upamecano, Goretzka, Musiala, Gravenberch, Sané, Choupo-Moting, Tel.

Dynamic 3

ARBITRO: Turpin (Fra).

ASSISTENTI: Danos-Gringore.

Dynamic 4

IV UOMO: Buquet.

VAR: Brisard.

Dynamic 5

ASS. VAR: Delajod.