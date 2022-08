Balotelli va in Svizzera: dopo la lite con Montella, Supermario firma con il Sion

globalist

31 Agosto 2022 - 12.41

Mario Balotelli riparte dalla Svizzera. L’attaccante ex nazionale azzurro è pronto a chiudere l’esperienza con l’Adana Demirspor e a trasferirsi al Sion. Secondo i media elvetici `Supermario´, reduce dal litigio con il tecnico dei turchi Vincenzo Montella, sosterrà oggi le visite mediche e firmerà un contratto fino al 2025. Il Sion è allenato dall’italiano Paolo Tramezzani.

Secondo quanto riferisce la stampa locale, il Sion pagherà all’Adana Deemirspor 2 milioni di euro per il trasferimento in Svizzera di Mario Balotelli. Il giocatore firmerà un accordo biennale, con opzione per una terza stagione, a 3 milioni l’anno.