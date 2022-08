Europa League e Conference League, oggi i sorteggi dei gironi: dove vederli in tv

globalist

26 Agosto 2022 - 11.01

E’ il giorno dei sorteggi dei gironi di Europa League e Conference League. Valgono, ovviamente, le regole per cui le squadre di una stessa fascia non potranno essere sorteggiate nello stesso girone, così come non sarà possibile vedere due squadre della stessa nazione all’interno di uno stesso raggruppamento.

Dove vedere i sorteggi – Sarà possibile seguire i sorteggi sul sito ufficiale dell’UEFA in chiaro o su UEFA.Tv, oltre che su Sky e DAZN sia in diretta tv che streaming, attraverso l’app di Sky Go e DAZN. Per quanto riguarda Sky, il canale di riferimento è Sky Sport 24 (numero 200).

Le quattro fasce dell’Europa League – Lazio e Roma saranno sorteggiate in prima fascia e ciò permette di sperare, almeno sulla carta, in un raggruppamento più agevole.

Le quattro fasce di Europa League nel dettaglio:

Prima fascia: Roma, Lazio, Manchester United, Arsenal, Braga, Stella Rossa, Dinamo Kiev, Olympiacos;

Seconda fascia: PSV, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Qarabag, Malmo, Ludogorets, Feyenoord;

Terza fascia: Union Berlino, Bodo/Glimt, Midtjylland, Friburgo, Fenerbahce, Real Betis, Sheriff, Ferencvaros;

Quarta fascia: Saint-Gilloise, Sturm Graz, AEK Larnaca, Trabzonspor, Omonia, HJK, Nantes, Zurigo.

Le quattro fasce della Conference League – Fiorentina inserita in seconda fascia, alla luce dell’assenza dalle competizioni continentali negli ultimi anni.

Ecco il quadro completo delle fasce del sorteggio di Conference League:

Prima fascia: Villarreal, Basilea, Slavia Praga, AZ Alkmaar, Gent, Istanbul Basaksehir, Partizan, West Ham;

Seconda fascia: Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Colonia, Hapoel Be’er-Sheva, Apollon, Slovan Bratislava;

Terza fascia: Zalgiris, Austria Vienna, Heart, Shamrock Rovers, Anderlecht, Sivasspor, Nizza, Vaduz;

Quarta fascia: Dnipro-1, Slovacko, Lech Poznan, Silkeborg, Djurgardens, Ballkani, Pyunik, RFS.

Le date della fase a gironi di Europa League e Conference League – Sia per quanto concerne Europa League che Conference League, si giocherà di giovedì dopo i turni della Champions:

Prima giornata, 8 settembre

Seconda giornata, 15 settembre

Terza giornata, 6 ottobre

Quarta giornata, 13 ottobre

Quinta giornata, 27 ottobre

Sesta giornata, 3 novembre

Le possibili avversarie del Lazio nei gironi di Europa League:

Una tra PSV, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Qarabag, Malmo, Ludogorets, Feyenoord;

Una tra Union Berlino, Bodo/Glimt, Midtjylland, Friburgo, Fenerbahce, Real Betis, Sheriff, Ferencvaros;

Una tra Saint-Gilloise, Sturm Graz, AEK Larnaca, Trabzonspor, Omonia, HJK, Nantes, Zurigo.

Le possibili avversarie della Fiorentina nei gironi di Conference League:

Una tra: Villarreal, Basilea, Slavia Praga, AZ, Gent, Istanbul Basaksehir, Partizan, West Ham;

Una tra: Zalgiris, Austria Vienna, Heart, Shamrock Rovers, Anderlecht, Sivasspor, Nizza, Vaduz;

Una tra: Dnipro, Slovacko, Lech Poznan, Silkeborg, Djurgardens, Ballkani, Pyunik, RFS.