Europei di nuoto e atletica: dove seguirli e chi sono gli italiani in gara

17 Agosto 2022 - 14.54

Si terrano oggi, mercoledì 17 agosto, la settima giornata di competizioni degli Europei 2022 di nuoto, in programma a Roma, e gli European Championships 2022, previsti a Monaco di Baviera

Gli Europei 2022 di nuoto e gli European Championships 2022 saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 (13.50-17.45, 17.55-20.30, 21.20-23.00) e RaiSport+HD (09.00-22.00). La diretta streaming sarà fruibile su RaiPlay (09.00-10.30, 19.05-23.00), RaiPlay 2 (18.00-20.15) e RaiPlay 3 (14.00-15.40, 17.30-19.10). OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le sessioni degli Europei 2022 di nuoto e degli European Championships 2022. Per gli Europei di nuoto e tuffi ci sono anche Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now. Per gli Europei di ciclismo su strada ci sono anche Eurosport 1 ed Eurosport Player.

Gli italiani in gara:

09:00 NUOTO el. – 400 sl F con Martina Rita Caramignoli, Antonietta Cesarano, Noemi Cesarano e Simona Quadarella

09:27 NUOTO eliminatorie – 400 sl M con Matteo Ciampi, Marco De Tullio, Gabriele Detti e Lorenzo Galossi

09.30 TENNISTAVOLO – Doppio femminile, ottavi di finale PICCOLIN / VIVARELLI

09:57 NUOTO eliminatorie – 4×100 mista F con staffetta Italia

10.10 TENNISTAVOLO – Doppio maschile, ottavi di finale STOYANOV / BOBOCICA

10:11 NUOTO eliminatorie – 4×100 mista M con staffetta Italia

10.30 ATLETICA 100hs F Eptathlon GEREVINI

11.05 ATLETICA 400hs M Batterie BERTONCELLI, LAMBRUGHI

11.15 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, 32mi di finale PICCOLIN Giorgia

11.35 ATLETICA Alto F Eptathlon GEREVINI



11.40 ATLETICA 400hs F Batterie OLIVIERI, SARTORI

12:00 TUFFI eliminatorie – Piattaforma F con Maia Biginelli e Sarah Jodoin Di Maria

12.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi M NICOLAI/COTTAFAVA CARAMBULA/ROSSI BENZI/BONIFAZI

12.35 ATLETICA Triplo F Qualificazione CESTONARO, DERKACH

13:50 TUFFI FINALE – Sincro trampolino 3m misto con Chiara Pellacani e Matteo Santoro

14.00 CICLISMO SU STRADA – Cronometro individuale femminile, finale VIGILIA Alessia FIDANZA Arianna

15.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder & Lead femminile, boulder MORONI Camilla

15.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi F MENEGATTI/GOTTARDI SCAMPOLI/BIANCHIN ORSI TOTH, R./BREIDENBACH



17.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder & Lead femminile, finale MORONI Camilla

17.30 CICLISMO SU STRADA – Cronometro individuale maschile, finale CATTANEO Mattia GANNA Filippo

18.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi M LUPO/RANGHIERI

18.00 NUOTO FINALE – 50 sl M con Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri

18.05 NUOTO FINALE – 50 rana F con Arianna Castiglioni e Benedetta Pilato

18.10 NUOTO FINALE – 100 dorso M con Thomas Ceccon

18.16 NUOTO FINALE – 200 farfalla F con Antonella Crispino e Ilaria Cusinato



18.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, 32mi di finale STOYANOV Niagol PICCOLIN Jordy

18.37 NUOTO FINALE – 200 misti M con Alberto Razzetti

19.49 ATLETICA Peso F Eptathlon GEREVINI

20.00 ATLETICA Asta F Finale BRUNI

20.15 ATLETICA Triplo M Finale BOCCHI, DALLAVALLE, IHEMEJE

20.30 ATLETICA 110hs M Semifinali FOFANA

21.00 ATLETICA Martello F Finale FANTINI 21.10 ATLETICA 200 F Eptathlon GEREVINI