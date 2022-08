Europei, Razzetti è oro nei 400 misti, bronzo per Matteazzi: arriva anche l'argento nella 4x200 maschile

globalist

12 Agosto 2022

E’ partita come meglio non poteva l’avventura dell’ Italia agli europei di nuoto di Roma. La nazionale azzurra si prende la scena nei 400 misti maschili e l’argento nella 4×200 uomini. A far cantare l’inno ci pensa Alberto Razzetti, che riporta l’Italia sul gradino più alto del podio continentale venti anni dopo l’ultima volta, firmata da Boggiatto a Berlino 2002.

Battuto l’ungherese David Verraszto con il tempo di 4’10″60 e quasi due secondi di vantaggio, ma ad amplificare il boato di Roma è anche la medaglia di bronzo di Pier Andrea Matteazzi. “Una sensazione difficile da descrivere a parole – spiega il nuovo campione d’Europa – Ho la pelle d’oca a ripensarci, sono davvero felicissimo”.

Così come non può non esserlo Matteazzi: “Un sogno che si avvera vincere davanti a questo pubblico e ai miei amici”. È servito invece un Milak alieno per negare alla 4×200 maschile un altro oro, al termine di una splendida rimonta con le ultime due frazioni di Gabriele Detti e Stefano Di Cola dopo il buon ingresso di Marco De Tullio e la copertura del sedicenne Lorenzo Galossi.