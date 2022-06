Juventus, aumentati del 6% i prezzi degli abbonamenti per prossima stagione

Redazione

9 Giugno 2022 - 19.09 Globalsport

Preroll

OutStream Desktop

Top right Mobile

Dopo una stagione difficile per la Juve , la prima in cui non ha sollevato un trofeo dopo 10 anni , è già il momento di programmare la prossima stagione. Di certo non possono dirsi soddisfatti i tifosi della Vecchia Signora che, oltre a vedersi quarti in classifica e a non poter festeggiar alcun trofeo, sono anche orfani dei due beniamini Chiellini e Dybala, che nell’ultima in casa con la Lazio hanno salutato a dovere il proprio popolo.

Middle placement Mobile

C’è curiosità su come risponderà il tifo bianconero alla imminente campagna abbonamenti, perché se da una parte i tifosi potranno tornare ad abbonarsi dopo due anni di aperture a singhiozzi, è anche vero che quella appena conclusa è di certo la stagione che si porta con sé minor entusiasmo.

Dynamic 1

E’ lunedì 13 giugno il giorno scelto dalla Juventus per dare inizio alla propria campagna abbonamenti 2022/23, evento che i tifosi bianconeri possono festeggiare dopo due anni. Avranno tempo fino al 27 giugno gli abbonati della stagione 2019/20 che desiderano lo stesso posto a sedere, mentre il 4 e il 5 luglio sarà la volta dei vecchi abbonati che hanno scelto, invece, di cambiarlo. Un dato curioso riguarda i prezzi degli abbonamenti, aumentati del 6 percento rispetto all’ultima campagna del campionato 2019/20, ma diminuiti rispetto a quelle pre-covid