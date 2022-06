Italia - Argentina, questa sera alle 20.35 la Finalissima: dove vedere il match in tv e streaming

globalist

1 Giugno 2022 - 14.22

Preroll

La Finalissima tra Italia e Argentina, andrà in onda questa sera alle 20.35 su Rai 1. Da una parte i trionfatori dell’ultimo Europeo, conquistato proprio a Weblwey, undici mesi fa, dall’altra i detentori della “Copa America”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La partita, che sarà commentata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, avrà anche un significato a suo modo storico: Giorgio Chiellini, il capitano azzurro, giocherà la sua ultima partita con la maglia della Nazionale – che per l’occasione sfoggerà la nuova divisa, una innovativa maglia divisa in quarti, come i Mondiali vinti, con due diverse tonalità di azzurro – divenendo, a quota 117 gettoni, il quarto azzurro più presente di sempre nella storia.

Middle placement Mobile

Prima del fischio d’inizio, anzi, il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, consegnerà al difensore livornese un premio speciale per celebrare la sua militanza in azzurro: una cerimonia, questa, che potrà essere seguita in diretta su Rai Sport + HD, che trasmetterà in diretta, dalle 19.40, tutto il prepartita, con Alessandro Antinelli, Lele Adani e Andrea Riscassi.

Dynamic 1

Sempre sul canale 58 del Digitale Terrestre, infine, andrà in onda “Notte Azzurra”, con Cristina Caruso, dalle 23.10: post-partita con commenti in studio e interviste live da Londra, per chiudere la serata della Finalissima.