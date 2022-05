Roland Garros, Martina Trevisan è in semifinale! Un'italiana tra le prime 4 dopo nove anni

globalist

31 Maggio 2022 - 15.41

Preroll

L’italiana Martina Trevisan, non testa di serie del Roland Garros, ha conquistato le semifinali dell’Open di Francia sconfiggendo la giovane canadese Leylah Fernandez per 6-2 6-7(3) 6-3.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Trevisan ha dominato la maggior parte dell’incontro, con Fernandez che ha faticato a ripetere la prestazione che l’ha portata alla finale degli US Open dello scorso anno. La numero 59 del mondo avrebbe potuto vincere in due set, ma ha vacillato quando ha servito per il match sul 5-4 nel secondo.

Middle placement Mobile

Fernandez ha vinto comodamente il tie-break, diventando la prima giocatrice a strappare un set a Trevisan al Roland Garros di quest’anno. L’italiana si è quindi portata in vantaggio 3-0 nel set decisivo e ha vinto un quarto game molto combattuto per ottenere un doppio break.

Dynamic 1

La Fernandez, che nel primo set si è dovuta fermare per un infortunio al piede, non si è però mai data per vinta e ha strappato il servizio per due volte per riportarsi sul 3-5. Ma nulla ha potuto con l’ultimo e decisivo affondo in dritto di Martina Trevisan. Nove anni dopo Sara Errani, un’altra tennista azzurra è approdata in semifinale sulla terra rossa di Parigi.