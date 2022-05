Juve, nodo Demiral: l'Atalanta riflette se riscattare il giocatore, che potrebbe finire in Premier

globalist

24 Maggio 2022 - 11.42

La stagione della Juventus è terminata, ora il mercato per rilanciare le ambizioni del club bianconero. Prima volta senza trofei vinti dopo un decennio, ma qualificazione alla Champions League mantenuta anche per la prossima stagione. Adesso nella sessione estiva di calciomercato i bianconeri dovranno intervenire in diversi reparti per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Tra questi reparti ci sarà certamente la difesa, che ha bisogno di qualche rinforzo dopo l’addio di Giorgio Chiellini. A dare la svolta al calciomercato bianconero per la retroguardia potrebbe essere Demiral, che potrebbe tornare dal prestito dell’Atalanta. Il mancato riscatto potrebbe far diventare il difensore turco un giocatore fondamentale per uno scambio. Ma no n è scontato.

Stagione difficile anche per l’Atalanta quella che si è appena conclusa. I nerazzurri non sono riusciti a conquistare un posto in Europa e questo potrebbe incedere anche nel calciomercato estivo. A essere sacrificato potrebbe essere Merih Demiral: l’Atalanta riflette, e potrebbe, riscattando il giocatore, poi cederlo immediatamente e ottenere una ricca plusvalenza. Se non ci fosse il riscatto, dietro il versamento dei 22 milioni previsti nelle casse bianconere, la Juve riavrebbe il cartellino del giocatore, da utilizzare sul mercato.

Infatti i bianconeri potrebbero inserire Demiral nell’affare con l’Arsenal e abbassare le pretese per Gabriel, difensore centrale classe 1997 finito nel mirino della Juventus. Dunque un intreccio di mercato che potrebbe permettere ad Allegri di rinforzare la propria retroguardia per la prossima stagione.