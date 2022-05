Kylian Mbappè ha deciso: No al Real Madrid, resterà al Psg

globalist

21 Maggio 2022 - 15.50

Kylian Mbappè ha deciso, resterà al Paris Saint Germain, manca solo l’ufficialità, lo riporta l’Equipe che è certa della permanenza del campione francese. Secondo il quotidiano, l’attaccante ha dato il via libera alla dirigenza del club francese per il rinnovo triennale del contratto in scadenza il 30 giugno. Niente da fare quindi per il Real Madrid.

Anche l’emittente francese RMC Sport, per BFM TV, ha confermato le voci che da alcuni giorni si rincorrono su un probabile prolungamento del contratto di Kylian Mbappe‘ con il Paris Saint-Germain.

RMC Sport ha precisato oggi che l’accordo di Mbappe‘ con la sua attuale società è «sulla buona strada», nonostante l’estenuante trattativa con il Real Madrid. Secondo l’emittente, dai vertici di QSI (Qatar Sports Investment, proprietari della società francese) «trapela molta fiducia». Il giocatore, secondo quanto fatto sapere nei giorni scorsi, dovrebbe annuncare nella giornata di domani la sua decisione.