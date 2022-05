Juventus-Inter 0-1: Barella porta subito in vantaggio i nerazzurri

Umberto De Giovannangeli

11 Maggio 2022 - 20.51

Preroll

Lo stadio Olimpico torna a vestirsi di festa e lo fa per la finale di Coppa Italia traJuventus e Inter. Di fronte le due squadre con più seguito nel Paese, un auspicato momento di ripartenza, confermato dai numeri. Stadio sold out, con circa 67mila presenze previste, record di incasso, a superare ampiamente i quattro milioni di euro, e uno show annunciato sulle tribune e in campo anche prima del match, con un ricco parterre di protagonisti del mondo dello sport, della politica e dello spettacolo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Juve-Inter, le formazioni ufficiali

Middle placement Mobile

JUVENTUS (4-2-3-1):Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Rabiot, Zakaria; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All.: Allegri.

Dynamic 1

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Arthur, Morata, Pellegrini, Kean, Bonucci, Rugani, Locatelli, Ake, Nicolussi Caviglia, Miretti

INTER (3-5-2):Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.

Dynamic 2

A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Sanchez, Ranocchia, Gosens, Correa, Vidal, Dimarco, Caicedo, Bastoni