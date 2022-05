Lazio e libertà: "La polizia ha vietato una bandiera della pace ma in in curva c'erano vessilli nazisti"

globalist

8 Maggio 2022 - 16.58

L’Associazione ‘Lazio e Libertà’ sulla sua pagina Facebook ha scritto un post indirizzato alla Questura di Roma in cui ha denunciato che ieri non è stato loro consentito di introdurre una bandiera della pace allo stadio. Ecco cosa scrivono:

“Spettabile Questura di Roma vorreste essere così cortesi da spiegarci per quale ragione ieri sera non ci è stato consentito di introdurre allo stadio una bandiera della pace, regolarmente autorizzata dall’organo preposto, quando contemporaneamente veniva consentita l’esibizione di vessilli inneggianti al nazismo e al fascismo, ciò che accade peraltro correntemente in tante altre curve?”.