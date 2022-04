Acerbi dopo Lazio-Milan: "Ho sempre dato tutto per questa maglia". Bufera social per la sua risata

globalist

25 Aprile 2022 - 16.42

Preroll

Francesco Acerbi è al centro di una bufera social per la reazione al gol del definitivo 1-2 del Milan, nella partita di ieri sera contro la Lazio. Il difensore biancoceleste, già contestato da una parte della tifoseria per un gesto provocatorio di alcuni mesi fa, ha sorriso con amarezza al momento del gol. Un’espressione che, molti tifosi laziali, hanno letto come un’ennesima provocazione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La risposta dell’ex Sassuolo e campione d’Europa con la Nazionale di Mancini, ha risposto dopo il match sui social. “Ora basta. Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa. La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me”.