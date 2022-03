Arabia Saudita, il Gran Premio è confermato: in pista nonostante le bombe

Redazione

26 Marzo 2022

Il Gran Premio di Formula Uno a Jeddah si terrà come da programma, nonostante le bombe: oggi terze libere e qualifiche, domani la gara. Dopo le dichiarazioni rilasciate ieri sera da Stefano Domenicali e Mohammed Ben Sulayem al termine dell’incontro con team principal, piloti e autorità locali, Formula Uno e Fia hanno diramato una nota congiunta per confermare che “a seguito delle discussioni con tutti i team e i piloti, il Gran Premio dell’Arabia Saudita continuerà come da programma“.

Ieri l’atmosfera a Jeddah si era fatta tesa dopo un attacco missilistico dei ribelli yemeniti Huthi contro un deposito del gigante petrolifero Aramco a una ventina di chilometri dal circuito. Da qui il confronto “fra tutti gli stakeholder, le autorità governative saudite e le agenzie di sicurezza che hanno fornito piene e dettagliate garanzie sul fatto che l’evento è sicuro. È stato concordato – si legge ancora nella nota – con tutti gli stakeholder di mantenere un dialogo chiaro e aperto durante l’evento e per il futuro”.