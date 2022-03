Mancini: "L'obiettivo è vincere i Mondiali. Ho fiducia nei ragazzi, la squadra è solida"

globalist

21 Marzo 2022 - 14.47

Il ct della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, in vista degli spareggi per staccare il biglietto verso i Mondiali Qatar 2022. Primo appuntamento giovedì contro la Macedonia del Nord a Palermo. “Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale, per vincere il Mondiale dobbiamo vincere queste due partite. Vogliamo andare al Mondiale per vincerlo”.

Mancini ha fiducia nel suo gruppo “Sono fiducioso perché so di avere bravi giocatori e professionisti che hanno costruito dal nulla una vittoria all’Europeo quando nessuno ci credeva. La fiducia deve ripartire proprio da questo, da ciò che abbiamo fatto. La squadra è solida, ha delle qualità”.