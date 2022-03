Ucraina, la leggenda Tymoshchuk bandito dal calcio nazionale: non ha condannato la guerra

Redazione

La leggenda Anatoliy Tymoshchuk, è stato cancellato dal calcio ucraino. Il detentore del record di presenze della Nazionale dell’Ucraina è stato accusato di essersi rifiutato di condannare l’invasione russa o di dimettersi dal suo lavoro di assistente allenatore allo Zenit San Pietroburgo.

Il 42enne Tymoshchuk, ex capitano che ha giocato 144 volte per l’Ucraina, è stato bandito a vita dalla nazionale, ha annunciato la federazione nazionale. A Tymoshchuk verrà ritirata la licenza di allenatore ucraino e verrà rimosso da tutte le liste d’onore nazionali. La federazione ha anche chiesto al governo ucraino di ritirare i premi assegnati all’ex centrocampista, che ha giocato con Shakhtar Donetsk, Bayern Monaco e Zenit in una carriera. È vice allenatore dello Zenit San Pietroburgo dal 2017.