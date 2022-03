Chi è Nick Candy, il miliardario britannico che vuole comprare il Chelsea

Redazione

9 Marzo 2022

L’imprenditore immobiliare britannico Nick Candy tramite un suo portavoce ha confermato l’intenzione di fare un’offerta per l’acquisto del Chelsea entro la fine della settimana. Il 49enne miliardario e tifoso del Chelsea sta lavorando con una serie di investitori con sede negli Stati Uniti per comporre un’offerta per il club di Stamford Bridge.

Un portavoce di Candy ha confermato l’imminente offerta del 49enne per il club, in una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa PA. «Nick Candy sta esplorando attivamente una serie di opzioni per una potenziale offerta per il Chelsea Football Club. Qualsiasi offerta verrebbe fatta in collaborazione con un’altra parte, o un consorzio, e abbiamo un serio interesse da parte di diversi partner internazionali. Il signor Candy ha una grande affinità con il Chelsea. A suo padre è stato chiesto di giocare per il club e guarda le partite allo Stamford Bridge dall’età di quattro anni. Il club merita uno stadio e un’infrastruttura di livello mondiale e l’esperienza unica e il background di Mr Candy nel settore immobiliare sarebbero una risorsa estremamente preziosa per realizzare questa visione».

Recentemente, Candy ha stipulato un mutuo da 91 milioni di euro con Credit Suisse UK per un lussuoso appartamento nell’esclusivo complesso residenziale One Hyde Park a Knightsbridge, Londra.

Si tratta del più importante prestito mai concesso in Inghilterra e, secondo i dati del registro fondiario, l’abitazione ha un valore di 182 milioni di euro, il che la rende l’appartamento più caro del Regno Unito.