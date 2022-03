Il governo è pronto a riaprire gli stadi: "Confidiamo capienza al 100% dal 24 marzo"

Redazione

Il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha fatto il punto della situazione sulla capienza degli impianti sportivi, seguendo l’andamento della curva del contagio che si sa via via abbassando

“Per Napoli-Milan non ce la faremo a tornare alla capienza massima allo stadio. Confido per il 24 marzo, in occasione dell’impegno della Nazionale, per avere lo stadio al 100%. I dati migliorano, serve un segnale da dare anche ai cittadini. Dobbiamo proseguire nella somministrazione della terza dose. Le evidenze scientifiche dimostrano come sia la terza dose a proteggere dalla malattia”

“Napoli-Fiorentina al 100%? Credo sia un obiettivo assolutamente raggiungibile. Lavoriamo per quello e i dati ci confortano. Anticipare a marzo? Poteva essere utile, ma il criterio del Governo è stato quello della gradualità. Lo stiamo facendo nell’allentamento delle stesse misure. L’importante è avere una prospettiva positiva e stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. Alcune scelte potevano essere affrontate anticipatamente”.

“Il 31 marzo termina lo stato d’emergenza: inizierà una fase nuova e ci sarà un progressivo allenamento delle misure restrittive, incluso il Green Pass” – ha aggiunto.

“Allo stadio senza Green Pass? Il criterio è della distinzione tra luoghi all’aperto e al chiuso, ne terremo conto di questa cosa. Gli spazi all’aperto saranno i primi per questo allentamento”