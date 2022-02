Parma, Buffon rinnova fino al 2024. Il portiere giocherà fino a 46 anni

Redazione

28 Febbraio 2022

Gigi Buffon giocherà fino a 46 anni. Il portiere ha rinnovato il suo contratto con il Parma fino al 2024. La notizia è stata data in conferenza stampa dall presidente Krause: “Ho una grandissima notizia: Gigi ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. E’ un grandissimo giocatore, un orgoglio per noi: Gigi ha una grande passione per il Parma, siamo molto contenti per il suo supporto e il suo impegno”.

In questa stagione, in serie B, il portiere di Carrara ha difeso la porta dei ducali per 23 volte, incassando 23 gol. Solo in una occasione, contro la Ternana, è subentrato dalla panchina, per il resto è stato sempre titolare.