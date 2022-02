Guerra in Ucraina, il messaggio di pace del tennista russo Rublev: "No war, please"

globalist

25 Febbraio 2022 - 19.00

Il giovanissimo tennista russo Andrey Rublev, impegnato nell’Atp500 a Dubai, alla fine del match vinto contro il polacco Hubert Hurkacz, ha scritto ‘No War, Please’ sullo schermo della telecamera che lo inquadrava, aderendo alla protesta contro la guerra in Ucraina.

Rublev ha raccontato di aver ricevuto diversi messaggi di odio su internet a causa del suo essere russo: “Non posso reagire a questi. Se voglio che ci sia la pace, devo far finta di niente. Anche se mi tirassero delle pietre, dovrei dimostrare che io voglio solo la pace: non sono qui per essere aggressivo o cose del genere” ha detto il tennista.

