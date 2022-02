Ucraina, Shevchenko: "Sono orgoglioso della mia gente, uniti vinceremo!"

Redazione

Andriy Shevchenko ex ct dell’Ucraina sui social ha mandato un messaggio in un momento complicato per il suo paese: “Insieme vinceremo, gloria all’Ucraina!”. Nel post l’immagine dei confini ucraini con la bandiera nazionale, nei giorni nei quali spirano i venti di guerra con la Russia.

L’ex attaccante del Milan ha elogiato i suoi connazionali: “Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio paese – scrive Sheva – abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione. Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà. Questa è la nostra risorsa più importante. Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! Insieme vinceremo!”.

