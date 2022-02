Roma, Costanzo si dimette: "Non potevo fare il mio lavoro"

Redazione

Globalsport

Maurizio Costanzo si è dimesso dal ruolo di advisor esterno della comunicazione della Roma. Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista e autore tv, che collaborava con la società giallorossa dalla scorsa estate.

“Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stato affidato. Sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della Roma. Friedkin mi aveva chiamato per fare certe cose, non avendo più il modo di farle e non essendo abituato a rubare i soldi me ne sono andato” – ha concluso Costanzo.